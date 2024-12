Nem só de vento e sol vive o setor de energia no Ceará: quais são os desafios para 2025

A abundância de recursos naturais, aliada à logística eficiente graças ao Porto do Pecém, torna o Ceará um polo estratégico para a produção de hidrogênio verde (H₂V), contribuindo com a transição energética do País e gerando oportunidades econômicas.

Isso porque os benefícios dessa ambiência ultrapassam os muros do mercado, uma vez que esse setor impulsiona o avanço socioeconômico regional, por meio da geração de empregos qualificados e da melhoria na prestação de serviços essenciais à população.

Segundo estudo da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), o investimento em energias renováveis se reverte em crescimento de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) e do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das cidades onde há usinas instaladas.

No entanto, apesar dos avanços, há desafios que exigem uma ação conjunta dos setores público e privado para serem superados.

É sobre esses obstáculos e caminhos possíveis para o desenvolvimento regional que o consultor de energia da Federação das Indústrias do Estado (Fiec) e Membro da Academia Cearense de Engenharia (Ace), Jurandir Picanço, irá debater nesta sexta-feira (6), no evento Cresce Ceará, no Hotel Gran Marquise.

"O grande desafio é ampliar o sistema de transmissão para acompanhar a implantação de grandes projetos, viabilizando o escoamento da energia das novas usinas e atendendo às demandas de unidades de produção de hidrogênio verde e data centers", avaliou.

Para Picanço, no cenário mundial, o Nordeste brasileiro se destaca como a região com potencial para produzir hidrogênio verde a um custo menor. “Isso se deve à combinação de energia eólica e solar em grandes quantidades. No Ceará, essa produção é especialmente relevante, tanto na geração eólica quanto na solar fotovoltaica”, observou."

“Praticamente todo o crescimento da demanda de energia no Brasil tem sido atendido pela geração distribuída e por usinas eólicas e solares, principalmente no Nordeste”, disse, destacando a estimativa de crescimento expressivo de novos investimentos no Estado.

Para se ter ideia, o Ceará abarca fatia de 58,6% dos investimentos em Hidrogênio Verde (H₂V) no Brasil, com projetos que somam R$ 110,6 bilhões. Em seguida, aparecem os estados do Piauí (R$ 20,4 bilhões), Pernambuco (R$ 19,6 bilhões) e o Rio de Janeiro (R$ 16,5 bilhões), segundo estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Realizado em fevereiro deste ano, o estudo da Abeeólica, citado no início deste texto, avalia os efeitos positivos dos investimentos em energia renovável, focando apenas em usinas de eólicas. Veja alguns resultados:

Cada R$ 1,00 investido em eólicas tem impacto de R$ 2,9 no PIB;

Gera cerca de 11 postos de trabalho por MW instalado;

Impacta positivamente na economia local, aumentando o PIB e o IDH municipal em cerca de 25%;

Gera renda e melhoria de vida para proprietários de terra com arrendamento para colocação das torres.

Cresce Ceará: Evento discute avanços e desafios para impulsionar o desenvolvimento regional

Legenda: Edição reunirá empresários, industriais e agropecuaristas Foto: Divulgação

O evento Cresce Ceará é promovido pelo Diário do Nordeste em parceria com o Banco do Nordeste (BNB) e a Enel. Exclusivo para convidados, o encontro reunirá empresários, industriais e agropecuaristas para discutir os avanços econômicos do estado nas últimas três décadas e traçar estratégias para os próximos anos.

Com foco nos setores de energias renováveis e agronegócio, a programação apresentará análises de índices e cenários, além de debates sobre os desafios e oportunidades que impulsionam o crescimento do Ceará.

Veja programação do Cresce Ceará

8h às 8h30 - Credenciamento

8h30 às 9h - Café de boas-vindas

9h às 9h10 - Fala do diretor de Jornalismo do SVM, Gustavo Bortolli

9h10 às 10h - Falas do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do presidente do BNB, Paulo Câmara

10h05 10h15 - Intervalo

10h20 às 11h10 - Painel 1: Agro do Ceará: tecnologia e inovação, com mediação de Egídio Serpa

O hoje e o amanhã da fruticultura do Ceará, com Luiz Roberto Barcelos

Algodão: o ouro branco cearense, com Sérgio Armando Benevides

A tecnologia na pecuária do Ceará, com Raimundo Reis

11h15 às 11h25 - Fala do presidente da Enel, José Nunes

11h30 às 12h20 - Painel 2: Energias renováveis e transição energética, com mediação de Victor Ximenes e falas de Jurandir Picanço, Hugo Figueirêdo (CIPP) e José Nunes (Enel)

12h20 às 12h30 - Fala do diretor Comercial e Marketing do SVM, Erick Picanço

Serviço

Data: Sexta-feira, 6 de dezembro

Horário: 8h às 12h

Local: Hotel Gran Marquise