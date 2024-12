Mais de 4 milhões de pessoas no Ceará vivem abaixo da linha da pobreza, com menos de R$ 500, mostra IBGE

Quase metade da população do Ceará (48,7%) encontra-se abaixo da linha de pobreza, com renda familiar per capita inferior a R$ 477,90 mensais. Isso significa que aproximadamente 4,561 milhões de pessoas sobrevivem com R$ 15,93 por dia, segundo dados de 2023 divulgados nesta quarta-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Veja também Negócios Trabalhadores negros e pardos ganham R$ 2.200 a menos do que os brancos em Fortaleza, mostra IBGE Ingrid Coelho Por que alugar um imóvel no bairro de Fátima ficou quase 31% mais caro em um ano?

Nesse cenário, o Estado amarga o 3º pior resultado do País, superado apenas pelos estados do Acre (51,5%) e do Maranhão (51,2%). Na Grande Fortaleza (RMF), 40,8% dos domicílios estão incluídos nessa estatística dramática, representando o maior percentual entre as regiões metropolitanas brasileiras

Os dados integram a "Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira 2024". Para esse levantamento, considerou-se como indicador de pobreza o rendimento domiciliar per capita inferior a US$ 6,85 por paridade de poder de compra em 2017, valor equivalente à renda diária mencionada anteriormente (R$ 15,93).

Para os cálculos, o Diário do Nordeste adotou a estimativa populacional do estudo, que considera 9.339.000 (nove milhões, trezentos e trinta e nove mil) habitantes no Estado.

No Nordeste o indicador é semelhante ao regional, de 47,2%, superior à média nacional de 27%.

Mais de um milhão de pessoas sobrevivem com renda diária de R$ 8,48 no Ceará

Segundo o indicador de pobreza atualizado da pesquisa, 21,3% da população cearense, correspondendo a aproximadamente 1, 9 milhão de pessoas, subsistem com uma renda diária de R$ 8,48 (R$ 254,40 mensais).

Uma situação ainda mais crítica é observada entre os 9% da população, cerca de 840 mil pessoas, que vivem com uma renda de apenas R$ 5,00 por dia, resultando em R$ 150,00 por mês.

Apesar disso, índice de Gini no Ceará se mantém o menor da série história

O Ceará apresentou o menor índice de Gini da série histórica iniciada em 2012, registrando 0,513, segundo o estudo. Esse indicador é utilizado para medir o grau de concentração de renda em uma determinada população.

A metodologia considera que os valores mais próximos de zero indicam menor desigualdade, enquanto valores mais próximos de um indicam maior desigualdade. Abaixo, veja a série histórica: