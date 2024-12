Por que alugar um imóvel no bairro de Fátima ficou quase 31% mais caro em um ano? 

Após anos morando no Bairro de Fátima, em Fortaleza, a professora Indira Garcia percebeu que o aluguel do apartamento em que morava não estava mais cabendo no orçamento da família. “Coincidiu de a dona do imóvel querer vender e a gente já não estava mais conseguindo pagar”, disse. Com isso, resolveu partir em busca de outra moradia no mesmo bairro, já que sempre gostou da região.

Ela se deparou, porém, com preços bem acima do que poderia pagar. "Quando era dentro do preço que a gente podia, ou era muito pequeno, ou estava muito acabado, precisando de reformas".

Além disso, ela relata que os preços praticados não condiziam com o mercado. "Vimos preços que não condizem com o mercado, porque havia outros apartamentos bons e em localidades próximas com preços mais baixos", disse Indira.

Com isso, decidiu alugar no bairro Benfica. “Agora eu pago R$ 200 a menos e moro em um condomínio com portaria 24 horas”, compara.

A percepção de Indira condiz com os números mais recentes do Índice FipeZap - Locação Residencial, que apontam elevação de 30,9% no preço do metro quadrado no Bairro de Fátima nos últimos 12 meses (R$ 25,1 m²). Apesar da alta, o preço do metro quadrado ainda está abaixo da média de Fortaleza, de R$ 32,14/m².

Dos 10 bairros com o maior valor do metro quadrado em Fortaleza no mês de outubro, o Bairro de Fátima foi o que apresentou a maior alta de preço nos últimos 12 meses. É o sétimo mais caro da Capital cearense.

Apartamentos com aluguel de até R$ 10 mil

Pesquisa feita pelo Diário do Nordeste na plataforma Zap Imóveis, que elencou 54 imóveis residenciais (Fátima e José Bonifácio), mostrou apartamentos entre R$ 600 mensais (35 m²) e R$ 10 mil (203 m²).

O apartamento mais caro em questão, conforme a descrição do anúncio, possui três suítes, quatro vagas de garagem e oferece "um estilo de vida luxuoso e confortável, ideal para famílias que buscam espaço e qualidade".

Além disso, o anúncio diz que o apartamento "será entregue com os móveis fixos e blindex devidamente instalados no prazo de 90 dias".

Veja a lista dos bairros mais caros de Fortaleza

Mucuripe: R$ 42,3/m²

Variação em 12 meses: +11,9%

Meireles: R$ 42,3/m²

Variação em 12 meses: +12,4%

Eng. Luciano Cavalcante: R$ 35,7/m²

Variação em 12 meses: +6,3%

Aldeota: R$ 33,1/m²

Variação em 12 meses: +16,8%

Cocó: R$ 32,8/m²

Variação em 12 meses: +12,8%

Papicu: R$ 26/m²

Variação em 12 meses: +20,1%

Fátima: R$ 25,1/m²

Variação em 12 meses: +30,9%

Centro: R$ 24,9/m²

Variação em 12 meses: +11,1%

Joaquim Távora: R$ 21,1/m²

Variação em 12 meses: +19,3%

São João do Tauape: R$ 19,6/m²

Variação em 12 meses: +5,1%

Fonte: Índice FipeZap - Locação Residencial

Paula Reis, economista do DataZap, reforça que o Bairro de Fátima ainda é um bairro com metro quadrado barato se comparado à média e é próximo da região mais central de Fortaleza. "Essas características o colocam em 7º lugar entre os mais procurados para locação nos portais do Grupo OLX. Esse alto interesse pela região é um dos motivos que pode explicar o aumento de preços".

Legenda: Preços dos aluguéis dependem da oferta e demanda para a venda de imóveis Foto: Kid Junior

A segunda diretora secretária do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Ceará (Creci Ceará), Silvana Mourão, corrobora que a centralidade do bairro é um dos grandes atrativos. Ela detalha que o Bairro de Fátima conta com uma boa oferta de serviços e tem importantes vias de saída para a Região Metropolitana de Fortaleza. "Tudo fica a um ou dois quarteirões de distância".

"Se observarmos o mapa de Fortaleza, o Bairro de Fátima é um ponto equidistante de todos os pontos importantes da cidade. Também é um bairro com boa mobilidade interna e de saída para a Região Metropolitana e outros bairros. É um local sempre circundado de boas saídas", pontua Silvana.

A variação do preço do metro quadrado nos últimos 12 meses é 5 vezes maior que a elevação do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), utilizado normalmente para o reajuste de contratos de aluguel. Nos últimos 12 meses, o IGP-M, que é apurado mensalmente pela Fundação Getulio Vargas (FGV), apresentou variação de 5,59%.

Venda e locação

Questionada sobre como os preços devem se comportar em 2025, especialmente para o bairro, ela explica que há vários fatores que vão determinar a manutenção, baixa ou elevação.

"É uma conjuntura. Vamos supor que haja uma retração na venda de imóveis, então a locação fica mais forte. Quando a procura por locação é muito forte, a tendência é os preços dos aluguéis aumentarem. Quando há uma procura muito forte pelo crédito imobiliário, quando as pessoas estão adquirindo muito, fica sobrando imóvel para alugar e os preços caem".

"Com relação ao ano de 2025, sou otimista que haverá uma boa demanda com relação à venda, então eu acredito que os preços ficarão estáveis. Se o crédito imobiliário continuar alto, porém a tendência será de alta no preço do aluguel, então não há uma previsibilidade precisa", pondera a segunda diretora secretária do Creci Ceará.

Aluguel residencial em Fortaleza

O Índice FipeZap de Locação em Fortaleza foi calculado com base em 3.176 anúncios. No mês de outubro, a variação foi de 0,62% na Capital cearense.

No acumulado de janeiro a outubro de 2024, o aluguel residencial em Fortaleza teve elevação de 13%. Em 12 meses, a alta foi de 14,3% - oitava maior entre todas as cidades pesquisadas.

