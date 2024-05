Wesley Safadão cancela show no Iguatemi Hall marcado para esta quinta (30)

O cantor Wesley Safadão cancelou show que realizaria no Iguatemi Hall, em Fortaleza, nesta quinta-feira (30). Em publicação no Instagram, informou que medida foi tomada após uma forte inflamação na garganta causada por gripe. Por orientação médica, ficará de repouso hoje para tentar seguir a agenda de shows do São João para os próximos dias.

"Tem coisa que foge do nosso controle, mas tudo do jeito que Deus quer! Eu acordei pior da minha gripe hoje e com minha garganta muito inflamada, fechada, sem conseguir engolir minha saliva!", escreveu nos stories.

Wesley relatou ter tentado fazer exercícios vocais para melhorar a voz. "Mas estou vendo que estou é piorando a situação se continuar forçando!".

Legenda: Cantor pediu desculpa por cancelamento do show Foto: Reprodução/Instagram

"Já comecei a tomar medicamentos e vou precisar ficar de repouso hoje para poder continuar cumprindo minha agenda de shows! Peço de coração desculpa por isso, só eu sei o quanto eu queria fazer essa gravação de repertório hoje aqui em Fortaleza, mas com minha voz assim, garganta inflamada, fica difícil de fazer essa gravação hoje", acrescentou.

O que fazer com o ingresso?

Para quem adquiriu ingresso para a apresentação de hoje, a equipe do Camarote Shows informou que segue válido para o TBT que ocorrerá no dia 14 de dezembro. O reembolso pode ser solicitado, a partir de terça-feira (4), diretamente na ticketeira.

"A Camarote Shows, responsável pela carreira do artista e pelo evento solidário, lamenta o ocorrido e reforça que agora o mais importante é a melhora do cantor", afirmou a equipe.

Os shows de Wesley Safadão marcados para dia 31 de maio, e 1 e 2 de junho seguem confirmados até o momento.