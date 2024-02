Xand Avião e Wesley Safadão viram sócios em negócio milionário; entenda

Os cantores Wesley Safadão e Xand Avião, principais nomes do forró no Brasil, surpreenderam o mercado musical ao anunciar uma sociedade, neste sábado (3). Concorrentes na música — não inimigos — eles se tornaram sócios na compra milionária de um cavalo da raça quarto de milha.

Neste sábado (3), os forrozeiros apareceram juntos no N5 JGC Leilão, em Gravatá (PE). Eles compraram um dos principais lotes da edição.

"Com o Haras WS‎ e‎ o‎ Haras‎ Avião‎ (‎Xand‎ Avião‎),‎ acabam‎ de‎ se‎ tornar‎ sócios‎ do‎ Haras‎ RK‎ na‎ Love Of Fling IMP‎, uma‎ filha‎ direta‎ do‎‎ Streak‎ Of‎ Fling‎ na‎ Perhaps‎ Love‎ (‎Holland‎ Ease‎),‎ Campeã‎ e‎ produtora‎ em‎ vaquejada", informou o empreendimento do cantor Wesley Safadão nas redes sociais.⁣

Conforme alguns especialista no comércio da raça quarto de milha, foi ⁣mais‎ um‎ recorde‎ de venda de um animal do tipo: "égua‎ comercializada‎ em‎ 50%‎ pela‎ cifra‎ de‎ R$‎ 5.000.000,00,‎ sendo‎ avaliada‎ no‎ total‎ de‎ R$‎ 10.000.000,00".

Em transmissão pelo YouTube, ficou nítido que foi Wesley Safadão que levou Xand Avião ao mundo de cavalos de raça. Ele está atuando no mercado de leilões desde 2019, quando fez o primeiro do próprio haras, em Fortaleza (CE).

Amizade além da música

A parceria comercial dos cantores aponta o quanto as relações pessoais podem ultrapassar as comerciais. Wesley e Xand são concorrentes diretos no mercado do forró: o comandante do Aviões com a produtora Vybbe, e o dono do bordão "Segue o líder" com a Camarote Shows.

Eles poderiam viver em pé de guerra por agendas de shows de prefeituras ou mesmo por datas de eventos que se chocam, mas é tudo muito harmonioso, principalmente dentro de Fortaleza (CE). Obviamente que existe uma concorrência saudável que beneficia o público.

A sociedade entre eles também silencia aquela parcela de fãs e de haters que gostam de criar conflitos e rixas que não existem.