Carnaval no Ceará irá receber 30 nomes da música nacional; veja quando e onde

O Ceará será roteiro de grandes nomes da música no Carnaval 2024. Cidades do interior do estado e da região litorânea irão realizar extensas programações. Nomes do axé, forró, sertanejo, eletrônico e do trap vão ser atrações de festas entre 10 a 14 de fevereiro.

A coluna visitou páginas e redes sociais oficiais dos 184 municípios cearenses com objetivo de listar os artistas e bandas nacionais que irão realizar apresentações nos palcos do estado.

Felipe Amorim, Jonas Esticado, Mari Fernandez e Xand Avião são os que possuem maiores agendas no estado, cada um com três shows agendados.

Furando a bolha do axé, do forró e do sertanejo, é possível ainda listar shows de Alok, Hungria e Matuê;

Da Bahia ao Ceará

Vale destacar entre as atrações, alguns nomes tradicionais do axé baiano que irão realizar shows no estado: Ivete Sangalo, Ara Ketu, Daniela Mercury, Jammil e Ricardo Chaves.

Mesmo com a chegada no mês de fevereiro, alguns municípios ainda não divulgaram as datas exatas das atrações.

Veja cidades e atrações:

Acaraú

Simone Mendes (10 a 13 de fevereiro)

Zé Vaqueiro (10 a 13 de fevereiro)

Aracati

Avine Vinny (9 de fevereiro - Avenida do Carnaval)

Ivete Sangalo (9 de fevereiro - Avenida do Carnaval)

Mari Fernandez (9 de fevereiro - Avenida do Carnaval)

Xand Avião (10 de fevereiro - Avenida do Carnaval)

Matheus Fernandes (12 de fevereiro - Avenida do Carnaval)

Pedro Sampaio (13 de fevereiro - Avenida do Carnaval)

Felipe Amorim (13 de fevereiro - Avenida do Carnaval)

Aquiraz

Matuê (9 de fevereiro - Prainha - 21h)

Rogerinho (9 de fevereiro - Prainha - 21h)

Ricardo Chaves (13 de fevereiro - Iguape - 21h)

Matheus Fernandes (12 de fevereiro - Prainha - 21h)

Felipe Amorim (14 de fevereiro - Prainha - 16h)

Barroquinha

Aldair Playboy (10 de fevereiro - 17h)

Maneva (10 de fevereiro)

Baturité

Mari Fernandez (9 a 13 de fevereiro)

Rogerinho (9 a 13 de fevereiro)

Jammil (9 a 13 de fevereiro)

Alanzim Coreano (9 a 13 de fevereiro)

Brejo Santos

Wallas Arrais (11 de fevereiro)

Beberibe

Mari Fernandez (13 de fevereiro)

Camocim

Eric Land (10 de fevereiro)

Avine Vinny (11 de fevereiro)

Zé Neto e Cristiano (12 de fevereiro)

Hungria (13 de fevereiro)

Cascavel

Xand Avião (10 a 13 de fevereiro)

Crateús

É o Tchan (10 a 13 de fevereiro)

Vitor Fernandes (10 a 13 de fevereiro

Jaguaruana

Jammil (13 de fevereiro)

Granja

Hungria (10 a 13 de fevereiro)

Manu Bahtidão (10 a 13 de fevereiro)

Ara Ketu (10 a 13 de fevereiro)

Guaraciaba do Norte

Pedrinha Moraes (3 de fevereiro)

Itarema

Aldair Playboy (10 a 13 de fevereiro)

Manu Bahtidão (10 a 13 de fevereiro)

Pablo (10 a 13 de fevereiro)

Moraújo

Jonas Esticado (9 a 13 de fevereiro - Arena Beira-Rio)

Novas Russas

Ara Ketu (11 de fevereiro - Corredor da Folia)

Paracuru

Márcia Felipe (10 de fevereiro - 00h)

Eric Land (11 de fevereiro - 22h)

Ricardo Chaves (13 de fevereiro - 02h)

Penaforte

Wallas Arraes (11 de fevereiro)

Sobral

Daniela Mercury (3 de fevereiro - Praça da Coluna da Hora)

São Benedito

Alok (10 a 13 de fevereiro)

Felipe Amorim (10 a 13 de fevereiro)

Simone Mendes (10 a 13 de fevereiro)

Xand Avião (10 a 13 de fevereiro)

São Gonçalo do Amarante

Solange Almeida (12 de fevereiro - Aterro do Pecém - 21h)

Tianguá

Jonas Esticado (10 a 13 de fevereiro)

Viçosa do Ceará

Zé Felipe (13 de fevereiro - Igreja do Céu)

Jonas Esticado (13 de fevereiro - Igreja do Ceú - 23h)

Obs: A coluna verificou redes sociais e páginas das prefeituras nos dias 1º e 2 de fevereiro de 2024.