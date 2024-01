Pedrinha Moraes, voz do hit 'Pi Po Po Po Ro Po', faz show no Ceará pela primeira vez; saiba onde

Nome em alta nas plataformas de streaming de música, o cantor Pedrinha Moraes — voz do hit “Pi Po Po Po Ro Po” — irá se apresentar pela primeira vez no Ceará. Ele foi confirmado como atração do Guará Folia, pré-carnaval do município de Guaraciaba do Norte. O goiano realiza show no sábado (3).

O evento também marca a primeira apresentação de Pedrinha Moraes no Nordeste. A coluna apurou que o goiano soma nove shows no período de Carnaval. Ele conta com agendas em cidades do Acre, Pará e Tocantins.

Além do sucesso “Pi Po Po Po Ro Po”, o cantor tem no repertório os principais hits dos apps de música.

No sábado, ainda se apresentam no Guará Folia, a cantora Walkyria Santos e Janaína Alves.

Hit internacional ganhou versão em piseiro

A vida de Pedrinha mudou significativamente após ele lançar uma versão na cadência do piseiro de “Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)”, do artista Scatman John.

O hit faz parte de um álbum de eurodance lançado em 1995 e detalha como o cantor superou as dificuldades da gagueira e a transformou a uma técnica de canto.

A versão de Pedrinha foi usada por um humorista e teve mais de 46 milhões de visualizações. Depois disso, a música do cantor, publicada no Spotify em 2022, ganhou o sucesso que alavancou a carreira do artista, chegando ao Top 1 viral mundial do Spotify no dia 11 de janeiro deste ano.

Quem é Pedrinha Moraes?

Pedrinha é um apelido carinhoso dado a Jaime Oliveira Moraes pela avó quando ainda era bebê. Logo, ele lembrou e deixou como nome artístico. Ele nasceu em Goiás e foi criado em Mineiros, no sudoeste do estado.

O cantor iniciou carreira no pagode, teve bandas, mas migrou para o forró.