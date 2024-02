Xand Avião irá substituir Nattan em alguns shows no Carnaval; assista entrevista

O cantor Xand Avião irá substituir Nattan em alguns shows programados no Carnaval 2024. O cearense está afastado dos palcos por conta do tratamento de cordas vocais, danificadas enquanto ele estava com H. Pylori.

Em entrevista exclusiva à coluna, nesta quarta-feira (31) — nos bastidores do pocket show de lançamento do álbum "Mixtura" pelo TikTok — ele deu detalhes sobre o preparo físico para o período carnavalesco.

Assista à entrevista:

Nattan é um dos artistas empresariados pela produtora de Xand Avião, a Vybbe. Ao mesmo tempo, o veterano do forró também é conselheiro do jovem cearense.

"O Carnaval tava bem puxado. Vamos rodar cinco estados. Tinha 11 shows, mas infelizmente nosso menino Nattan não vai poder fazer o carnaval. De 11 eu passei pra 15 por causa dele", explicou o comandante do Aviões.

Três shows em um dia

Segundo Xand Avião, a substituição de Nattan fará com que ele faça três shows em uma noite. Há mais de uma década, ele havia deixado de realizar as chamadas "dobradas" de agenda desse tipo.

Xand Avião Cantor Vou substituir em alguns shows. Uma coisa inusitada que eu não faço há mais de 12 anos, que eu vou fazer por causa do Nattan, é fazer três shows em um dia

O cantor disse ainda ter mudado até a rotina de alimentação como forma de se preparar ao Carnaval. "Já tô treinando, mudei alimentação pra ficar em forma. Então, Nattan tá me devendo essa, mas por você faço até 10. Os shows vão ser maravilhosos".