imagem com dezenas de pessoas protestando em frente ao Tribunal de Justiça do Ceará exigindo a soltura de dois conselheiros tutelares presos

Segurança

Familiares pedem soltura de conselheiros tutelares acusados de exploração sexual de adolescente no CE

Um ex-conselheiro tutelar e um conselheiro tutelar afastado de Baturité estão presos acusados de aliciarem e induzirem à exploração sexual um adolescente do Município

Messias Borges 22 de Outubro de 2025
Vídeo

Segurança

Suspeito de roubos em Baturité foge pelo telhado, mas é localizado por drones

O homem preso pela PM estava com arma, munições e balaclava

Redação 19 de Outubro de 2025
Agente do Agente do Detran-CE durante abordagem

Segurança

Agente do Detran-CE faz suposta ultrapassagem indevida e xinga homem que repreendeu ação

Em nota ao Diário do Nordeste, o órgão disse que repudia toda forma de violência, física ou verbal

Bergson Araujo Costa 12 de Setembro de 2025
Foto do engenheiro-agronômo cearense acusado de ser integrante de facção deixando a prisão

Segurança

Engenheiro preso por ser confundido com membro de facção no Ceará é solto após mais de 40 dias

Cearense saiu da Unidade Prisional (UP) de Quixadá nesta sexta-feira (5)

Matheus Facundo 05 de Setembro de 2025
Foto de Valdizio Lima, cearense preso por ser confundido com integrante de facção

Segurança

Engenheiro é preso por 'engano' no Ceará ao ser confundido com membro de facção, alega Defensoria

Raimundo Valdizio Daniel Lima teria sido associado a um celular encontrado em um grupo de WhatsApp de faccionados

Matheus Facundo 14 de Agosto de 2025
Foto mostra policiais civis realizando a prisão de suspeitos de tentar matar uma mulher, em Baturité, em julho de 2020

Segurança

PM acusado de mandar matar a esposa no Ceará é absolvido pelo júri popular e solto após 5 anos preso

O outro réu do processo foi condenado por tentativa de homicídio, mas a Justiça entendeu que ele já cumpriu a pena - pois também estava preso desde a data do crime. A vítima foi baleada, mas sobreviveu à ação criminosa

Messias Borges 09 de Agosto de 2025
TRE-CE

PontoPoder

Com 9 prefeitos na mira, TRE-CE adia julgamentos envolvendo gestores municipais; saiba quais

Sessão desta terça (5) tinha uma pauta cheia, com 25 processos sob análise; contudo, maioria acabou sem definição

Luana Barros 05 de Agosto de 2025
A foto está dividida ao meio. De um lado, um pesquisador usando uma luva branca segura um morcego com pelagem marrom-alaranjada, mostrando o corpo inteiro do animal. A imagem ao lado é um close-up do rosto do morcego, destacando seus olhos, focinho e orelhas pretas.

Ceará

Duas novas espécies de morcegos são descobertas no Ceará

Mamíferos foram encontrados em Pacoti e Guaramiranga e se somam às 53 espécies já existentes no Estado

Clarice Nascimento 23 de Julho de 2025
Trabalhadores durante a obra

Negócios

Transnordestina deve ganhar pelo menos cinco portos secos; veja locais e como funciona

Ferrovia terá infraestruturas adaptadas para grande volume de cargas variadas no interior do Nordeste

Luciano Rodrigues 30 de Junho de 2025
montagem de fotos de Bia Dançarina, mulher morta em Batutiré. Ela era conhecida nas redes sociais por vídeos que publicava dançando no Forró da Feira

Segurança

Sétimo suspeito da morte de Bia Dançarina e do marido dela é preso em Baturité

Crime ocorreu em 13 de fevereiro e teve inquérito concluído na última semana

Redação 22 de Junho de 2025
