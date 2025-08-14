Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Engenheiro é preso por 'engano' no Ceará ao ser confundido com membro de facção, alega Defensoria

Raimundo Valdizio Daniel Lima teria sido associado a um celular encontrado em um grupo de WhatsApp de faccionados

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
(Atualizado às 14:52)
Segurança
Foto de Valdizio Lima, cearense preso por ser confundido com integrante de facção
Legenda: Preso atualmente em Quixadá, Valdizio tem 31 anos, é engenheiro agrônomo e mestrando em Energia e Meio Ambiente
Foto: Reprodução/Instagram

O engenheiro agrônomo Raimundo Valdizio Daniel Lima, 31 anos, de Baturité, no Interior do Ceará, está preso há 20 dias por supostamente integrar uma facção criminosa, e a família e a Defensoria Pública do Estado do Ceará afirmam que foi por engano. Atualmente, um pedido de Habeas Corpus tramita no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), além da solicitação de revogação da prisão preventiva. 

O defensor Emerson Castelo Branco informou ao Diário do Nordeste que acredita "na sua [de Valdizio] soltura depois das provas juntadas, bem como no não oferecimento da denúncia". 

Segundo o defensor, "tudo não passa de um engano já devidamente esclarecido pela Defensoria". 

"[Valdizio] está sofrendo muito na prisão em razão de ser inocente. Um dia na vida de um inocente vale por um ano. Estamos lutando contra o tempo para conseguir sua liberdade", informou Castelo Branco. 

Conforme a sobrinha do engenheiro, Jeane Lima, ele é acusado de ser proprietário de um número de celular encontrado em um grupo de WhatsApp ligado a uma organização criminosa. No entanto, ela indica que a linha "nunca pertenceu" a ele. 

"O nome do WhatsApp era apenas 'Lima'. Consta no processo que durante um houve uma mudança de IP e esse IP é da rede Wi-Fi da nossa casa, e a internet é cadastrada no nome do Valdizio. Acredito que foi uma confusão muito grande", relata. 

A parente ainda fala que do cumprimento da prisão preventiva, os policiais civis não levaram nenhum aparelho eletrônico de Valdizio para realizar verificações. 

'Ele não tem perfil de criminoso' 

Jeane Lima, disse ao Diário do Nordeste que a prisão foi um "erro gravíssimo", pois ele "não tem nem perfil para ser confundido com criminoso". 

Valdizio está detido na Unidade Prisional (UP) de Quixadá, e não pode receber visita de familiares. Jeane relata que nem o malote com produtos de higiene pessoal foi aprovado pelo sistema prisional: "Ele hoje se encontra descalço, pois só podemos enviar um segundo malote após 30 dias". 

Além de trabalhar como engenheiro agrônomo para uma empresa de Crato, ele faz mestrado na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). "Pessoa honesta e trabalhadora", pontua Jeane. 

Nas redes sociais, a família compartilha mensagens pedindo Justiça pelo cearense de Baturité. A irmã dele chegou a compartilhar uma mensagem de um professor do mestrando, afirmando que ele ficou com nota baixa por não entregar uma atividade obrigatória, durante o período encarcerado. 

Um abaixo-assinado contra a prisão de Valdizio foi criado e já conta com quase 500 assinaturas. 

Assuntos Relacionados
Imagem mostra técnicos da Enel Ceará realizando ajustes no cabeamento elétrico, em razão do furto de fios, entre a Avenida Pedro Lazar e a Avenida Ministro José Américo, no bairro Cambeba, em Fortaleza, entre a noite de 4 de fevereiro e a madrugada de 5 de fevereiro deste ano
Segurança

248 mil imóveis no Ceará ficaram sem energia por conta de 682 furtos de cabos em 2025, diz Enel

Como resposta às ações criminosas, a Polícia registrou um aumento de 654% na apreensão de fios e capturou 172 suspeitos de ligação com o crime, neste ano

Messias Borges
Há 52 minutos
Foto de Valdizio Lima, cearense preso por ser confundido com integrante de facção
Segurança

Engenheiro é preso por 'engano' no Ceará ao ser confundido com membro de facção, alega Defensoria

Raimundo Valdizio Daniel Lima teria sido associado a um celular encontrado em um grupo de WhatsApp de faccionados

Matheus Facundo
Há 1 hora
Policiais federais durante cumprimento de mandado de busca e apreensão
Segurança

PF prende homem suspeito de compartilhar 400 arquivos de pornografia infantojuvenil em Fortaleza

Prisão ocorreu no âmbito da Operação Inocência Protegida XII

Redação
14 de Agosto de 2025
Bombeiro debelando fogo no local da ocorrência
Segurança

Homem é preso por incendiar casa de enfermeira no Passaré, em Fortaleza

Conforme a investigação, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento

Redação
13 de Agosto de 2025
Agressão a técnico de enfermagem
Segurança

Paciente agride técnico de enfermagem e acaba imobilizado em hospital do Interior do CE; veja vídeo

Caso aconteceu em uma unidade de saúde do Crato

Redação
13 de Agosto de 2025
A professora Maria Valderisse Carvalho, conhecida como Lenivalda Carvalho, tinha 56 anos
Segurança

Homem que matou professora com golpes de estilete no Ceará é condenado a 42 anos de prisão

O condenado era ex-companheiro da vítima e fazia constantes ameaças de morte contra ela

Redação
13 de Agosto de 2025
Foto genérica de um policial militar do Ceará, fardado, próximo a uma viatura policial
Segurança

PM é suspeito de matar tio dentro de táxi e de participar de golpe no aluguel de carros no Ceará

O policial militar foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio. Em outra ação penal, o PM foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará por estelionato e associação criminosa

Redação
13 de Agosto de 2025
Foto da chacina da Sapiranga
Segurança

Primeiro júri de acusados da Chacina da Sapiranga é adiado pela Justiça do Ceará

Dois acusados seriam julgados nesta semana, mas uma atualização de sistema fez o adiamento ocorrer

Redação
12 de Agosto de 2025
Alex foi agredido por um cliente durante entrega no bairro Meireles
Segurança

Entregador de app agredido por cliente no Meireles fraturou osso perto do olho: 'Me chutou na cara'

Trabalhador está internado no IJF para ser submetido a uma cirurgia

João Lima Neto
12 de Agosto de 2025
Imagem mostra jovem encolhida em sofrimento, sentada em sofá, ilustrando adolescente de 13 anos estuprada e engravidada por cunhado no Ceará
Segurança

Homem condenado por estuprar e engravidar cunhada adolescente é preso em Icó

A violência sexual acontecia quando a mãe da vítima não estava próximo

Carol Melo
12 de Agosto de 2025
Foto genérica de policial militar, fardado, de frente para prédio da SSPDS em Fortaleza
Segurança

Tenente da PMCE é suspeito de cometer homicídios, e outro oficial é acusado de vender carro roubado

Um policial militar foi indiciado pela Polícia Civil por participar de dois assassinatos, registrados com uma diferença de 26 dias. Já o outro PM foi denunciado pelo Ministério Público por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo

Redação
12 de Agosto de 2025
Momento dos tiros
Segurança

Homem é morto com 8 tiros em Granja, no interior do Ceará; ele levava uma criança no tanque da moto

A vítima, Romário Rodrigues, de 31 anos, era suspeito de liderar um grupo criminoso na região

Lucas Monteiro
11 de Agosto de 2025
Fotos de fuzileiro naval preso por matar idoso no Ceará
Segurança

Fuzileiro naval é preso por planejar e executar morte de idoso após briga de trânsito no Ceará

A vítima era Antônio de Assis Bezerra, pai do ex-suplente de deputado federal e ex-vereador de Iguatu, Nelho Bezerra

Matheus Facundo
11 de Agosto de 2025
Foto mostra uma composição da Polícia Militar do Ceará em uma estrada carroçável, na divisa do Ceará com outro estado. A imagem mostra cinco policiais militares fardados e uma viatura da PMCE
Segurança

Operação contra crimes nas divisas do Ceará com outros estados prende 45 suspeitos em dois dias

Quatro presos respondem por homicídios. Os outros alvos são suspeitos de cometer crimes diversos, como tráfico de drogas, integrar organização criminosa e violência doméstica

Redação
11 de Agosto de 2025
Foto de cena de crime onde homem matou a namorada a facadas em Maracanaú
Segurança

Jovem de 23 anos é morta a facadas pelo namorado em Maracanaú, na Grande Fortaleza

A mulher morreu no local, antes das autoridades e do socorro chegarem

Redação
11 de Agosto de 2025
Entregador de aplicativo foi levado UPA para cuidados médicos
Segurança

Cliente agride entregador de aplicativo, e categoria reage derrubando portão de prédio, no Meireles

Grupo de motociclistas revidou agressão arrancando portão do condomínio

João Lima Neto
11 de Agosto de 2025
Jipe Defender da Land Rover
Segurança

Empresário que dirigiu alcoolizado na contramão e atropelou motociclista é solto após pagar fiança

Colisão aconteceu na madrugada do último sábado, na Avenida Abolição, em Fortaleza

Redação
11 de Agosto de 2025
Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) durante abordagem de homens
Segurança

PM encerra torneio de caça ilegal de animais silvestres no Interior do Ceará

Foram apreendidos quatro tatus-galinha vivos e dois cães utilizados para a caça

Redação
11 de Agosto de 2025
Foto mostra movimentação na cidade de Milagres e presença da Polícia Militar, após a Tragédia em Milagres, que deixou 14 mortos em uma ação policial, em 7 de dezembro de 2018
Segurança

Três PMs do Ceará acusados de fraude processual na Tragédia em Milagres são absolvidos pela Justiça

Um quarto PM, ex-secretário municipal de Milagres, ainda aguarda julgamento. Outros 11 militares respondem por homicídios ocorridos na madrugada de 7 de dezembro de 2018

Messias Borges
11 de Agosto de 2025
Foto que contém a influenciadora Nayra Gabrielly
Segurança

Após tentar entrar com drogas em um presídio do Ceará, influenciadora volta a publicar vídeos

Após prisão, nova saída de Nayra da penitenciária foi autorizada mediante o uso de tornozeleira eletrônica

Redação
10 de Agosto de 2025