Policial civil acusado de homicídio e integrar o Comando Vermelho é preso em Fortaleza

Um policial civil acusado de participar de um homicídio e de integrar a facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV) foi preso nesta sexta-feira, em Fortaleza. Ricardo da Silva Macedo e mais 11 homens foram denunciados pelo crime ocorrido em Baturité, no ano de 2021.

Agora, o agente foi detido por força de mandado de prisão preventiva porque, conforme documentos que a reportagem teve acesso, estaria inacessível às intimações judiciais devido a uma mudança de endereço e "isso não pode ser encarado como simples descuido". A defesa dele não foi localizada pela reportagem.

Ricardo teria alegado que comunicou a mudança de endereço residencial. No entanto, o Judiciário expõe que isso gerou um 'entrave no processo', que "a impossibilidade de localização do acusado a despeito de buscas e diligências coloca em risco a própria realização de atos instrutórios finais" e que a prisão preventiva não é antecipar a pena.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Única Criminal de Baturité

"De acordo com a investigação policial, apurou-se que uma das armas utilizadas nampreitada criminosa pelo grupo criminoso pertence ao acervo bélico da Polícia Civil do Estado do Ceará e que estava acautelada pelo inspetor", segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE).

Veja também Segurança Maquinário e fumo apreendidos em fábrica clandestina no CE valem cerca de R$ 10 milhões Segurança Tornozeleira eletrônica: mais de 10 mil pessoas são monitoradas no Ceará

Na versão do policial, ele não tinha conhecimento de que sua arma estaria sendo utilizada por integrantes de uma organização criminosa. Mas, segundo o judiciário, quando o agente foi ouvido na delegacia, "não conseguiu esclarecer por quais motivos o armamento que lhe foi confiado se encontra em mãos indevidas".

A reportagem procurou a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) e a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) para comentarem sobre a captura do agente, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria.

'TROPA DO MARRETA'

Venâncio Souza dos Santos, o 'Marreta'; Alessandro Silva Bandeira, o 'Sandro do Candeia'; Alison da Silva Lima; Rafael da Silva Menezes; Renan Carvalho Bibiano; Francisco Ronaldo de Souza e Silva, o 'RN'; Francisco Raí de Souza Lima, o 'Macambira'; Antônio Emerson Mendonça da Silva, o 'Hermin'; Carlos Jefferson da Silva Vieira, o 'Tocha'; Nelson Henrique da Silva, o 'Papacapim'; e o policial civil Ricardo da Silva Macedo foram denunciados por um homicídio ocorrido em abril de 2021.

De acordo com a acusação, a vítima do crime foi Santiago de Amorim Lopes, o 'Pimentinha', integrante da facção Guardiões do Estado (GDE). O assassinato aconteceu em um contexto de disputa de território entre o CV e a GDE, mas o alvo era outro homem.

"Reunidos em grupo de mais de 10 pessoas, com nítida divisão de tarefas e utilizando-se de várias armas de fogo, agrediram, cruelmente, a integridade física da primeira vítima daquela madrugada, Santiago de Amorim Lopes, conhecido por 'Pimentinha' integrante da facção rival GDE, causando-lhe a morte".

O Ministério Público do Ceará (MPCE) afirma que na noite anterior ao homicídio, o grupo fortemente armado parte da 'Tropa do Marreta', oriunda de Redenção, portava pistolas, revólveres e espingarda.

Eles teriam se reunido e ido às cidades próximas com objetivo de invadir o território inimigo: "haja vista ser área dos membros da facção criminosa rival GDE e ceifar a vida da liderança local".

CRIMINOSOS SE IDENTIFICARAM COMO POLICIAIS

A investigação revelou que na região do maciço de Baturité predomina o Comando Vermelho e que em uma postagem nas redes sociais de Antônio Josué ele teria "deixado clara a intenção em controlar o crime, anunciando que para o seu intento seria promovida uma verdadeira chacina”.

O grupo teria ido de Redenção a Baturité em um veículo dirigido por 'Papacapim', tendo realizado duas viagens para transportar todos os envolvidos.

Eles foram ao local do crime onde estava a vítima e bateram na porta dela se identificando como policiais, "dissimulando a intenção homicida”.

"Na ocasião, quem estava no interior daquela residência não era o alvo do grupo. A vítima, ao abrir a janela, foi logo, sem qualquer discussão, alvejado com disparo de arma de fogo, tipo espingarda, na região do peito", segundo documentos.