Suspeito de roubos em Baturité foge pelo telhado, mas é localizado por drones

Um homem suspeito de envolvimento em diversos roubos em Baturité, no Interior do Ceará, foi preso na manhã desse sábado (18). Segundo a Polícia Militar, ele tentou fugir pelo telhado de casa, mas foi capturado logo depois.

A PM relatou que uma equipe patrulhava o bairro Manga quando recebeu informações sobre a localização de um indivíduo apontado como autor de uma série de roubos naquela mesma manhã, usando uma moto vermelha.

Os policiais encontraram o veículo em frente a uma casa na rua Oficial de Justiça Antônio Torres. Percebendo a aproximação dos militares, o suspeito tentou fugir correndo para dentro do imóvel com uma bolsa nas mãos.

Legenda: Os objetos apreendidos com o suspeito foram levados para a delegacia. Foto: Divulgação/PMCE

No entanto, com o auxílio de drones, a PM encontrou o criminoso pouco tempo depois, no telhado da casa. Ele estava com dois revólveres calibre .38, além de 20 munições e uma balaclava.

A moto usada nos roubos, uma Honda NXR150 Bros ES, também era roubada.

Prisão

O suspeito, que não teve sua identidade revelada, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Baturité.

No local, ele foi autuado em flagrante por roubo e permanece à disposição da Justiça.