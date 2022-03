Jade Picon é criticada por mencionar doações em discurso do BBB 22

A influenciadora Jade Picon, uma das emparedadas do BBB 22 desta semana, virou alvo de críticas nas redes sociais por conta do discurso feito na edição de domingo (6), quando os participantes enumeram os motivos para continuar no jogo.

Em 30 segundos para se defender, Jade pediu para que Arthur saísse do jogo, falou sobre a trajetória que fez no reality show, mas desagradou na última parte: citou que deve destinar o prêmio final do programa para doar a três instituições sociais.

"Começar pelo óbvio: eu quero muito ficar. Essa tá sendo a melhor experiência da minha vida, de longe", começou ela logo após a prova 'Bate e Volta'. Jade Picon foi parar no 7º paredão da edição ao atender o Big Fone no sábado (5).

Falando ainda sobre os objetivos no reality, a jovem de 20 anos ainda se definiu como coerente nas jogadas, além de acreditar ter sido corajosa desde a primeira semana do programa.

No fim, ela resolveu citar o objetivo principal. "Seria maior que tudo, um sonho pra mim, poder usar toda essa minha experiência como veículo para ajudar milhares de pessoas, ganhando o prêmio e doando R$ 1,5 milhão para cinco instituições diferentes brasileiras", disse para finalizar pedindo "fora, Arthur".

Repercussão nas redes

A repercussão, inclusive, não foi das melhores. Segundo alguns internautas, principalmente do Twitter, Jade estaria utilizando da questão para ser oportunista, se promovendo em causas importantes.

"Soberba, só se queimou mais. Agora aumento 30% dos votos para sair", escreveu. Além disso, desagradou personalidades como a ex-BBB Flay e o youtuber Felipe Neto.

Foto: reprodução/Twitter

Apesar de pedir pela saída do maior rival da casa, a equipe de Jade nas redes sociais mudou o discurso e pediu pela saída de Jessilane, terceira pessoa na berlinda.

"Analisamos o cenário desse paredão, as opiniões de vocês e o nosso posicionamento é #FORAJESSI! Sigam nosso posicionamento e vamos de força total nos mutirões", informa o posicionamento nos perfis da influenciadora.