"É o primeiro Paredão que eu não acho que vou sair" confessa Arthur Aguiar para Douglas Silva

Após a formação do sétimo Paredão do Big Brother Brasil 22, no domingo (6), o emparedado Arthur Aguiar conversou com Douglas Silva sobre o que estava sentindo. "É muito louco, mano. É o primeiro Paredão que eu não acho que vou sair", confessou o ator que está na disputa dessa semana com Jade Picon e Jessilane.

Arthur também deu sua opinião sobre o discurso de Jade, que é sua rival no jogo. O ator achou a justificativa da influenciadora digital muito apelativa. "Acho que ela é contraditória. Acho que ela tem umas reações superficiais e mandou muito mal no discurso dela. Achei muito apelativo e não precisava falar o que ela falou", destaca.

Douglas questiona se público está percebendo

Douglas então deu sua opinião em relação à postura da sister: "será que bate lá no público da forma que você está percebendo?". Arthur responde que "se não bate, eu vou falar amanhã. Às vezes, as pessoas não percebem, mas se algum falar já começam a perceber. Pô, difícil não bater".

O ator de Cidade de Deus afirma ainda que já tinha notado. Arthur completa dizendo que outros também repararam: "Você percebeu, o Gustavo percebeu, o Lucas percebeu. Eu não vou falar nada para ela. Na hora, eu falei: 'que papo é esse? Para quê, pô?'", finaliza o emparedado.