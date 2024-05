Que horas começa a pré-venda dos ingressos do Rock in Rio? Veja horário e como comprar

A pré-venda dos ingressos do Rock in Rio 2024 começa nesta segunda-feira (20), às 12h. A comercialização das entradas da edição comemorativa dos 40 anos do festival para o público em geral também inicia nesta semana.

Nessa etapa, somente quem possui cartões de créditos Itaú, Credicard ou Iti podem adquirir tickets. O período para compra nessa categoria segue até a próxima quinta-feira (23), às 12h — mesma data e hora que inicia a venda para os demais consumidores.

Realizada exclusivamente pela internet, através do site da Ticketmaster, na pré-venda, os interessados podem adquirir até duas entradas por dia do evento e por CPF. Também só é permitido comprar uma meia entrada por indivíduo e data.

Como comprar

Para adquirir ingresso na pré-venda, basta acessar a plataforma da Ticketmaster.

Entrar usando usuário e login, ou efetuar cadastro no site, e então adquirir as entradas.

"Para ter acesso à pré-venda, os associados devem informar o CPF utilizado na compra do Rock in Rio Club 2024. Caso seu CPF não esteja sendo aceito, entre em contato imediatamente através do e-mail rockinrioclub@rockinrio.com e informe seu nome, e-mail de cadastro no Rock in Rio Club, CPF válido e envie o comprovante de compra", orienta o serviço de venda de tickets.

Rock in Rio 2024

O Rock in Rio acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro deste ano, na cidade do Rio de Janeiro. Artistas como Travis Scott, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold, Evanescence, Mariah Carey, Shawn Mendes e Katy Perry estão entre as atrações.

Lista de atrações

13/09

Palco Mundo: Travis Scott, 21 Savage, Ludmilla e Matuê part. WIU e Teto

Sunset: MC Cabelinho & Coral das Favelas, Orochi, Chefin e convidado, Veigh & KayBlack e Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia.

14/09

Palco Mundo: Imagine Dragons, OneRepublic, Zara Larsson e Lulu Santos.

Sunset: NX Zero, James, Christone "Kingfish" Ingram e Pato Fu + Penélope.

15/09

Palco Mundo: Avenged Sevenfold, Evanescence, Journey e Os Paralamas do Sucesso.

Sunset: Deep Purple, Incubus, Planet Hemp convida Pitty e Barão Vermelho.

19/09

Palco Mundo: Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone e Jão.

Sunset: Gloria Groove, Ferrugem convida Gilsons, Filipe Ret convida Caio Luccas e Pedro Sampaio.

20/09

Palco Mundo: Katy Perry, Karol G, Cyndi Lauper e Ivete Sangalo.

Sunset: Iza, Gloria Gaynor, Tyla e Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França.

21/09

Palco Mundo: Para sempre Rock, Para sempre Sertanejo, Para sempre MPB e Para sempre Trap.

Sunset: Para sempre Pop, Para sempre Samba e Para sempre Rap.

22/09