Estado de saúde de Datena após cirurgia é atualizado e filho do apresentador dá previsão de alta

Depois de ser submetido a uma cirurgia no aparelho digestivo, o apresentador José Luiz Datena, 66, apresentou um sangramento e teve de ser operado novamente no último domingo (5). Nesta quinta-feira (9), o primogênito do jornalista, Joel Datena, afirmou à revista Quem que o pai se recupera bem e terá alta nesta sexta (10).

Joel, inclusive, é quem está à frente do programa Brasil Urgente, na Band, enquanto o pai está afastado para cuidar da saúde.

Histórico de cirurgias

Datena, em outubro do ano passado, passou por duas cirurgias cardíacas. Neste ano, na quinta-feira passada (2), o apresentador foi submetido a uma cirurgia no aparelho digestivo. No entanto, devido a um sangramento na região do períneo, ele teve de, no último domingo (5), passar por uma nova operação.

"Eu estava muito bem, excepcionalmente bem, bem até demais. Mas tive um sangramento e, às 23h30, passei por uma nova cirurgia. Estou me sentindo bem, legal. Parece que deu tudo certo", contou o apresentador, no dia da última cirurgia.