Sem apresentar o 'Brasil Urgente', saiba o que aconteceu com Datena

O apresentador José Luiz Datena se ausentou do comando do programa 'Brasil Urgente', da Band, nesta sexta-feira (3). Ele foi submetido a 3 cirurgias no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e está de repouso por recomendação médica até a semana que vem.

"Não estou totalmente recuperado", disse Datena em um vídeo gravado e exibido no início do programa. Ele disse ainda que planeja voltar a trabalhar após um período de repouso de "dois, três dias".

Ainda no vídeo, o apresentador confirmou ao público que passou pelos procedimentos cirúrgicos e recebeu alta, afirmando que conseguiu trabalhar "nesse meio tempo", mas que precisa descansar.

"Meus amigos, minhas amigas, acabo de ter alta do Hospital Sírio-Libanês, onde eu passei por três cirurgias, foi tudo bem, graças a Deus. Eu consegui, nesse meio tempo, trabalhar, mas hoje não estou totalmente recuperado. Mais dois, três dias, terei condição de voltar a trabalhar", informou Datena em vídeo.

O 'Brasil Urgente' desta sexta-feira (3) foi apresentado por Lucas Martins, repórter da Band.