Datena diz que fará cirurgias e pede orações: ‘Deus vai me ajudar muito’

José Luiz Datena, 66 anos, usou espaço no programa "Brasil Urgente" para contar detalhes sobre cirurgias que fará nesta semana, provavelmente na quinta-feira (5), e pediu oração para os telespectadores. O apresentador não deu detalhes sobre o que fará.

Veja também

“Eu tenho impressão que Deus vai me ajudar muito. Mas mesmo com bons médicos, mesmo com um excelente hospital, eu gostaria que vocês orassem por mim e rezassem por mim, porque eu confio muito nos médicos, mas eu confio que Deus ilumina os médicos, entendeu? Então, são duas cirurgias meio que complexas, porque eu já tenho seis stents no coração”, afirmou ele, que será operado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

O jornalista confirmou que ficará alguns dias longe da TV e que será substituído pelo filho, Joel Datena: “Espero que vocês orem por mim e que daí uns cinco, seis dias eu possa voltar a estar com vocês. E espero que um dia todo mundo tenha condição de fazer essas cirurgias, esses agendamentos pelo SUS, porque o SUS salvou muita gente durante a pandemia”, afirmou.

Por fim, o apresentador contou que pediu demissão da rádio Bandeirantes para reduzir a carga de trabalho. “Tive que me afastar para me concentrar mais no 'Brasil Urgente'. São seis horas falando por dia. É muita dificuldade. Você não faz nem bem um serviço e nem outro”, completou.