Alexandre Frota usa jet-ski para ajudar no resgate de pessoas no Rio Grande do Sul

O ex-deputado Alexandre Frota mostrou através das redes sociais que está no Rio Grande do Sul ajudando no resgate de pessoas ilhadas em meio as enchentes que atingem o estado. No Instagram, carioca publicou vídeos em um jet-ski na última quarta-feira (8), em Canoas.

Além de resgatar moradores, Alexandre também ajudou na busca de animais. "Estou aqui em Canoas. A gente fez um resgate agora de três animais, três cachorros, além da dona e de seu pai", declarou.

"Olha só como está aqui. O Rio Grande do Sul não está sozinho, vambora!", disse ao mostrar as casas quase completamente submersas.

Alexandre chegou no estado na terça-feira. Ele também mostrou nas redes sociais que levou um comboio de caminhões com equipamentos e suprimentos destinados aos sobreviventes.