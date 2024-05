Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (9)

A novela 'Cheias de Charme' desta quinta-feira (9) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Penha descobre que Sandro está envolvido com a venda de celulares ilegais.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quinta-feira

Penha descobre que Sandro está envolvido com a venda de celulares ilegais. Sandro consegue despistar Penha sobre o negócio com os celulares. Rodinei e Liara se desentendem. Chayene descobre que Laércio e Socorro compraram as quentinhas de Rosário. O celular que Penha ganhou de Sandro explode e provoca um acidente.

Inácio leva Rosário para passear e Dinha não gosta. Samuel investe em Gracinha e é humilhado por Rodinei e Niltinho. Inácio tenta marcar a data do casamento, mas Rosário pede um tempo. Ariela visita Chayene e vê Laércio preso em uma jaula. Messias nota que sumiram mercadorias da loja e resolve descontar de Rodinei e Niltinho.

Tom Bastos marca uma reunião com as Empreguetes no Fabiônibus. Sandro foge de Penha. Chayene pune Laércio. Rodinei e Niltinho descobrem que Socorro roubou os produtos da loja de Messias e a ameaçam. Heraldo ajuda Inácio na obra do bufê. Isadora se atrasa para a prova do seu vestido de noiva e o estilista pede para Cida experimentá-lo.

Sandro desiste de vender os celulares. Penha encontra os celulares escondidos em sua casa. Rosário fica sozinha com Fabian. Conrado vê Cida vestida de noiva.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.