Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (9)

A novela 'Familia é Tudo' desta quinta-feira (9) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Vênus se emociona e reporta a reação de Netuno a uma enfermeira.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta quinta-feira

Vênus se emociona e reporta a reação de Netuno a uma enfermeira. Guto aceita o convite para a festa, e Lizandra comemora. Leda convida Guto para um suposto jantar de negócios. Paulina ameaça afastar os filhos de Tom se ele ficar com Vênus. Plutão sofre por ter que omitir de Nicole a condição social de sua família.

Luca toma uma decisão e pede a ajuda de Wilson. Andrômeda se surpreende com a roupa escolhida por Chicão para ir à festa com ela. Júpiter descobre que Guto foi jantar com Leda. Jéssica procura Murilo. Luca vai ao antigo flat em que morava quando foi esfaqueado. Netuno acorda e apresenta amnésia.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.