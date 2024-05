Esposa de Lucas Chumbo se emociona ao ver marido resgatar bebê no Rio Grande do Sul

Monise Alves, esposa do surfista e ex-BBB Lucas Chumbo, compartilhou uma foto do marido segurando uma bebê no colo. A dupla aparece cercada de água na imagem. Chumbo está no Rio Grande do Sul, ao lado de nomes como o surfista Pedro Scooby, ajudando no resgate das vítimas da enchente que atingiu o estado.

No Instagram, Monise elogiou a atitude do marido. “Recebi essa foto agora pouco e foi impossível segurar as lágrimas. Só consegui pensar em como nossos filhos têm sorte. Ele saiu de casa só com a roupa do corpo, uma roupa de borracha e a vontade de ajudar. Obrigada por tanto, meu amor. Muito orgulho por aqui”, disse ela.

O ex-BBB foi enaltecido por sua atitude nos comentários. “Ídolo”, escreveu uma pessoa’. “Eles merecem a medalha de honra gaúcha. Gratidão”, disse outra pessoa.

Outras celebridades

Assim como Chumbo e Scooby, outras celebridades estão no Rio Grande do Sul ajudando da forma como podem. As médicas e ex-BBBs Marcela Mc Gowan, Thelminha e Amanda Meirelles, por exemplo, estão em um hospital atendendo pacientes. Já o vencedor do "BBB 24" Davi Brito apareceu hoje cozinhando em um hospital de Canoas, uma das cidades atingidas pela chuva.