Eduardo Paes e produtora devem decidir novas datas de shows de Bruno Mars no RJ

Os fãs do cantor Bruno Mars devem ficar atentos a possibilidade de mudança de datas dos shows do cantor agendados para acontecer no Rio de Janeiro (RJ). A Live Nation, responsável pela agenda, havia anunciado apresentações nos dias 4 e 5 de outubro no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. A prefeitura do Rio de Janeiro emitiu uma notificação, nesta quinta-feira (9), por meio da Procuradoria Geral do Município, determinando a suspensão dos eventos na cidade.

Segundo o poder municipal, as referidas datas precedem o primeiro turno das eleições de 2024, para o qual é necessária a mobilização da força de trabalho de servidores públicos, "notadamente aqueles dedicados à segurança pública, para o transcurso pacífico e democrático da votação que ocorrerá horas após as supostas apresentações".

Na manhã desta quinta, a produtora Live Nation anunciou o cancelamento da venda de ingressos aos shows do Rio de Janeiro — que aconteceriam a partir desta manhã e seguiriam até sexta-feira (10).

Em publicação nas redes sociais, a produtora afirmou que vai trabalhar "em estreita colaboração com o gabinete do prefeito para encontrar uma solução para os fãs".

Os shows em São Paulo, nos dias 12 e 13 de outubro, e em Brasília, no dia 18 de outubro, estão mantidos.

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, se pronunciou após a publicação da produtora do evento: "Estão começando a entender. Aqui tem respeito aos cidadãos e ao processo eleitoral. E tem comando também. Não é terra de ninguém. Tenho certeza de que virá ao Rio para alegria de seus muitos fãs. Só que na data oportuna!".