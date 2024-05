Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (9)

A novela 'Alma Gêmea' desta quinta-feira (9) vai ao ar às 17:05, após 'Doze É Demais 2'. Nesse capítulo, Cristina solicita que Guto descubra quem é a amante de Raul.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quinta-feira

Cristina solicita que Guto descubra quem é a amante de Raul. Bernardo indica a Crispim que ele arrume um emprego para Mirna para ela parar de pensar em se casar. Osvaldo acha esquisito que Kátia, que havia saído da cidade quando pequena, tenha retornado e não tenha comunicado a Elias, seu pai, que fica irritado ao tomar conhecimento e decide falar com a filha. Serena foge da fazenda com o auxílio de Almerinda. Olívia garante a Madalena que Raul não foi à festa porque passou mal. Madalena conta para todos que o casamento de Olívia não está indo bem. Olívia fala para Vera que precisa descobrir se Raul tem outra mulher. Rafael sonha que Luna está viva e em perigo. Um padre e sua irmã acham Serena na estrada e lhe dão água e comida. O padre dá dinheiro a Serena e ensina a chegar em São Paulo. Rafael nota que a muda de rosa Luna ganhou vida nova. Serena chega em São Paulo e fica espantada com a quantidade de gente que vive na cidade. Terê, um menino que vive pelas ruas, nota Serena de longe. A mestiça solicita informações ao garoto, que rouba a trouxa dela com todas as suas coisas, inclusive o endereço.

Serena vai atrás de Terê, ele é abordado por dois meninos maiores, que pegam a trouxa e ameaçam bater nele. Serena bota os dois meninos para correr e pega a trouxa de volta. Terê fica admirado com a força da mestiça e os dois ficam amigos. Terê se oferece para levá-la ao endereço que ela procura. Serena fica sabendo que a prima de Cleyde não mora mais lá e fica sem ter ideia do que fazer. Felipe chama Olívia, Mirella e Madalena para conhecer as roseiras de Rafael. Cristina adivinha que Madalena é a mulher que Olívia deseja que namore Rafael e fica irritada. Guto fala para Cristina que descobriu que Raul tem uma amante, mas ainda não sabe quem é. Dalila consegue um emprego na loja de rosas de Rafael que inventa uma desculpa para não mostrar as roseiras à Madalena. Uma vizinha fala para Serena que a prima de Cleyde se mudou para uma cidade ali perto, onde há muitas rosas. Serena e Terê vão até lá. Felipe pede Mirella em namoro. Cristina fica mais calma ao tomar conhecimento que Rafael não mostrou as roseiras para Madalena. Adelaide nota e desconfia que Cristina esteja apaixonada por Rafael.

Cristina conta para mãe que irá colocar um lenço com marca de batom no bolso de Raul. Elias questiona à Kátia o motivo dela não o procurar ao chegar à cidade. Crispim e Bernardo dão uma carona à Serena e Terê até Roseiral. Rafael nota que há um botão na muda de rosa Luna e pressente que algo irá ocorrer. Serena vê uma rosa ao chegar a Roseiral e acredita que chegou ao seu destino. Serena vai atrás do endereço da prima de Cleyde e acha a pensão de Divina e Osvaldo. Terê fala para Serena que não quer ir até a pensão com ela, pois tem medo ser humilhado por ser pobre. Serena solicita que Terê fique em Roseiral e diz que vai encontrar uma maneira de ajudá-lo. O menino aceita. Kátia fala para Elias que não tem nada para falar, e ele sai magoado. A mestiça conta para Divina que foi Cleyde quem a mandou procurá-la. Divina recebe Serena com carinho, deixando-a emocionada. Ofélia acha absurdo Divina abrigar Serena, que considera uma selvagem. Mirella fala para Raul e Olívia que acha que está gostando de Felipe, mas o pai diz que ela é nova demais para namorar. Olívia nota que o marido passa muito tempo fora de casa e fica nervosa.

Cristina manda Guto colocar o lenço manchado de batom no bolso de Raul, que agenda um encontro com Dalila. Filó simula estar dormindo, mas ouve tudo. Guto simula esbarrar em Raul e coloca o lenço em seu bolso sem que ele note. Serena fala para Divina que deseja trabalhar e a dona da pensão diz que a mestiça seria uma boa candidata para auxiliar Zulmira. A empregada da mansão de Rafael contrata Mirna como sua auxiliar. Hélio se apaixona por Serena, assim que a vê. Divina leva Serena até a casa de Rafael. Serena sente tontura e vontade de chorar ao ver a casa e não sabe explicar o porquê. Zulmira conta para Divina que a vaga já está ocupada. Mirna fala com Cristina que acredita que Rafael a olhou de uma maneira especial. Cristina manda Zulmira demitir Mirna e a empregada oferece o emprego a Serena. Olívia acha o lenço manchado de batom. Serena chega cedo demais ao serviço e passeia pelo jardim de Rafael. Ela acha a roseira Luna e toca a rosa que nasceu. Rafael vê tudo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.