O influenciador digital Leo Picon disse ser filho de imigrantes europeus trabalhadores após a irmã, Jade, apontar no BBB 22 que conquistou independência financeira aos 13 anos. De acordo com o Uol, Leo tentou explicar que seus parentes não são ricos.

"Criou-se o mito de que a gente é de família milionária. É mentira", colocou Leo. O jovem ainda detalhou que os pais "trabalharam muito para dar uma vida digna para a família, mas nada repleto de luxos".

Leo Picon Influenciador Sempre vi meu pai trabalhando muito para mudar a vida da família. Tudo isso me inspirou.

No caso de Leo, a independência financeira chegou aos 19 anos, apesar de trabalhar desde a infância como modelo. "Ganho dinheiro desde os 5. Nessa idade eu já fazia propaganda, já estava agenciado. Era uma criança carismática, bonitinha. E a Jade já nasceu ganhando dinheiro", concluiu.

Quanto Jade Picon ganha?

Com mais de 14 milhões de seguidores no Instagram, 6 milhões no TikTok e 2 milhões no YouTube, Jade Picon ganha bastante com publicidade nas redes sociais. Ao mostrar sua rotina de beleza e cuidados com corpo, pode receber cerca de R$ 250 mil por stories.

Além disso, Jade também tem sua marca de roupas, lançada em fevereiro de 2021, com peças que custam, no mínimo, R$ 100. De acordo com o Uol, um look completo da marca pode render quase R$ 1 mil para a sister.

Em meio às especulações sobre a renda de Jade, o empresário Thiago Cavalcante chegou a fazer uma projeção dos ganhos por mês de uma influenciadora do nível dela.

O sócio de startup especializada em marketing de influência e especialista em negócios digitais apontou que ela pode faturar até R$ 5 milhões mensais.

Família abastada

Jade e Leo são filhos do empresário Carlos Picon, do ramo de mármores, granitos e pedras, e da engenheira agrônoma Monica Santini Froes.

O pai da sister, também conhecido como Seu Picon, é dono da empresa Pantanal, com sede em Cotia (SP). Conforme o Uol, Carlos também tem um espaço para expor produtos no bairro Cidade Jardim, zona sul da capital paulista.

A empresa foi fundada em 1982 e aponta ser "especializada no fornecimento e instalação de pedras naturais, granitos, mármores nacionais e importados", trabalhando com maquinário de alta tecnologia e importando materiais de diversos países.

O que Jade fará com prêmio?

Desde o início do programa, a integrante do grupo "Camarote" já havia compartilhado a pretensão de doar o R$ 1,5 milhão para cinco instituições de caridade. Para ela, o maior prêmio é a experiência de estar no BBB 22.

Jade Picon Influenciadora "Pode ter o meu prêmio que é estar aqui, que é viver isso. Caso eu venha a ganhar, esse prêmio vai ser de outras pessoas".

No último domingo (6), voltou a reforçar esse desejo de fazer essa doação, durante os 30 segundos que cada emparedado recebe para justificar a permanência na casa.

A menção a entrega do dinheiro para caridade foi criticada por Gustavo e Arthur durante o Jogo da Discórdia de ontem (7). "Só fazendo um parêntese, inclusive, o seu discurso de ontem foi super apelativo", declarou o ator, que também está na berlinda desta semana.