Quem sai do BBB 22? Resultado parcial da enquete aponta Vyni como eliminado no 8º paredão

O cearense Vinicius deve ser o sétimo eliminado do BBB 22, segundo aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste desta semana. O brother recebeu 47,4% dos votos dos leitores até o fim da tarde desta segunda-feira (14).

Vyni está disputando a berlinda ao lado de Gustavo e Pedro Scooby, que estão respectivamente com 42,4% e 10.2% na mesma enquete.

Lembrando que esse resultado é parcial e não interfere nos números oficiais do programa.

Até o fim desta tarde, o levantamento tinha quase 9 mil votos, sendo 4658 deles direcionados para Vyni. Arthur tinha 4.171 votos e Scooby,1.002 votos

Veja o resultado parcial da enquete

Legenda: Com o resultado atual, Scooby e Gustavo permanecem no jogo Foto: Reprodução

Como foi formado o paredão?

Pedro Scooby foi indicado pelo líder Lucas. Já Gustavo, foi puxado para o paredão por Eliezer, que por ter sido vetado da Prova do Líder tinha esse poder. O paranaense teve um contragolpe, e escolheu indicar Vyni.

O oitavo paredão ainda teve Douglas como o mais votado pela casa, mas ele se salvou da berlinda após ganhar a Prova Bate e Volta.