Vyni é ignorado por Eliezer e pede para publicitário não se culpar por paredão

Após almoçarem juntos, Eliezer e Vyni foram descansar no quarto lollipop no Big Brother Brasil (BBB) 22, nesta segunda-feira (14). O cearense abordou o publicitário para uma conversa, mas foi ignorado.

Vyni pediu para Eli não se culpar por ele estar no paredão.

O cearense entrou no oitavo paredão por uma ação de Eliezer. Ele tinha o poder de indicar uma pessoa ao paredão e indicou Gustavo. Em seguida, o curitibano puxou Vyni.

Vyni Bacharel em direito "Eu sei que daqui a exatos 10 minutos tu vai levantar da cama, voltar a falar comigo e vai dizer: 'Vamos para a piscina'. Tu é muito previsível. Vai falar: 'Ô, menino, para de fazer graça!'.

Eliezer, no entanto, permanecia parado, de olhos fechados e não respondeu ao amigo. Vyni pediu: "Mesmo você não querendo falar, por favor, para com esse pensamento besta, ridículo, que eu fui para o paredão no seu lugar. Não faz isso, por favor".

Mesmo sem resposta de Eli, Vyni seguiu falando e sem resposta de Vyni. "Ô! Eli! Eli! Dormindo eu sei que você não está. Eli!".