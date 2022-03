Ex-BBB Thais Braz mostra resultado de cirurgia para diminuir testa

A ex-BBB Thais Braz mostrou nesta segunda-feira (14), em suas redes sociais, o resultado da cirugia que fez para diminuir o tamanho da sua testa. O procedimento feito pela modelo deu o que falar na internet.

Legenda: Thais mostrou o resultada e cicatriz da cirurgia Foto: Reprodução/ redes sociais

No vídeo publicado no Instagram, Thais falou que se sentia aliviada de retirar o curativo. "Bom dia, gente! Olha, eu tirei o curativo. Acabei de tirar, ainda tá grudado na minha testa, vou tomar banho agora e lavar o cabelo, mas tirei o curativo. Nossa gente, sério, que alívio. E ai como tá ficando?", disse a ex-BBB.

No domingo (13), Thais tirou a faixa do cabelo e chegou a mostrar a cicatriz do procedimento de avanço capilar. "Todo mundo me pergunta da cicatriz e eu vou mostrar de novo. Ela tá um pouco grudadinha, porque ontem eu andei muito e sangrou um pouquinho, mas está tudo certo. Nem dá pra ver direito e quando ela cicatrizar... estou contando os dias para esse momento", finalizou a modelo.

Na última semana, a influenciadora digital contou em suas redes sociais que retirou 2 centímetros da testa em um procedimento chamado avanço capilar, ou frontoplastia, que custou em torno de R$ 25 mil.

Na ocasião, Thais afirmou que preferiu fazer o procedimento para se sentir bem. "Eu sofria com minha testa. Desculpa, essa era minha insegurança. A testa era uma coisa que me incomodava muito", contou a modelo.