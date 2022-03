Pedro Scooby e Lucas discutem após formação de paredão no BBB 22

Após a formação de paredão na noite de domingo (13), Pedro Scooby e Lucas protagonizaram uma briga intensa na sala da casa do BBB 22. O surfista, indicado pelo estudante de medicina, que venceu a prova do Líder na última quinta, não gostou das motivações citadas no ao vivo do programa para a indicação.

"Você se coloca num lugar de pobre coitado, cara. 'Não, porque os R$ 20 mil, e num sei o que'. R$ 20 mil em faculdade particular, mano? Qual é? R$ 20 mil de compras na loja", disparou Scooby ao 'Barão da Piscadinha'.

Com a frase, ele fez relação ao prêmio da última liderança do reality show, no qual Lucas recebeu R$ 20 mil em compras na loja do patrocinador da prova.

HAHAHAHA o Scooby falando pro Lucas reclamar com o diretor do programa 🗣️🗣️🗣️🗣️#BBB22 pic.twitter.com/ff9QD52MQm — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) March 14, 2022

Em contrapartida, Lucas questionou o pensamento do surfista. "Você não sabe o esforço que eu tenho que ter pra falar isso. Você acha que só quem faz medicina é riquinho?", disse. "Eu já não tive o que comer e conquistei sozinho", rebateu Scooby.

Problemas no jogo

Ainda como justificativa, Lucas voltou a citar um certo descompromisso do ex de Luana Piovani nas formas de jogar dentro do programa. "Todo mundo tem medo de ir ao paredão e você fica 'nem aí'", repetiu.

Sobre o assunto, Scooby voltou a dizer que estava se arriscando para participar da competição. "E do que você abriu tanto a mão, hein? Da sua faculdade de medicina? Eu abri mão da minha família, dos meus filhos, de um campeonato mundial", continuou discutindo.

Além disso, quando o assunto da vontade de participar do programa veio à tona, ele continuou rebatendo os questionamentos do colega de confinamento.

"Reclama com o diretor do programa e fala 'que foi errado ao botar 10 camarotes'. A maioria dos camarotes nunca desejou estar no BBB. A maioria foi convidada e quis aceitar. Reclama com o diretor do programa", finalizou.