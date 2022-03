Brunna Gonçalves, do BBB 22, diz que não fará mais parte do balé de Ludmilla

A dançarina e influenciadora digital Brunna Gonçalves, ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) 22 anunciou, nesse sábado (22), que não fará mais parte do balé da esposa, a cantora Ludmilla.

Em resposta a perguntas de usuários no Instagram, a sister lembrou que chegou a falar sobre o assunto ainda no reality show. "Esse ano eu quero focar mais no meu trabalho com a internet, estudar e colocar alguns projetos em prática, daí vai ficar difícil conciliar com os shows, ensaios e etc.", comentou.

No entanto, a dançarina ressaltou estar "tentando ao máximo" acompanhar a rotina de Ludmilla nas apresentações. "Quem sabe eu apareço de surpresa no palco", brincou, dizendo que não consegue ficar muito tempo longe da amada e do cenário.

Impacto do BBB

Outro seguidor questionou se havia arrependimento por parte de Brunna de ter entrado no confinamento, o que foi prontamente negado pela influenciadora digital.

"Jamais! O BBB foi a experiência mais doida e mais incrível que eu já tive na vida... Me joguei de corpo e alma, não faria nada de diferente... Aprendi muitas coisas e saí de lá outra pessoa. Estar no BBB foi 100% positivo em todas as áreas da minha vida", disse.

A dançarina foi a quinta eliminada do Big Brother Brasil 22 (Globo), com 76,18% dos votos. Os outros emparedados, Gustavo e Paulo André, obtiveram 22,24% e 1,58%, respectivamente.