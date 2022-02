Ludmilla é criticada por "comprar" votos para salvar Brunna de paredão no BBB 22

A cantora Ludmilla está sendo criticada por internautas por estar tentando "comprar votos" para livrar sua esposa, Brunna Gonçalves, do paredão desta terça-feira (22) no Big Brother Brasil 22.

💜 MUTIRÃO BRUMILLA INICIADO

💜@brunnagoncalves

🎁 PRÊMIO: 1 PAR DE INGRESSOS NUMANICE

✨ A cada 20 votos, mande um EMOJI.

🚨 O voto é para ELIMINAR, então votem no GUSTAVO!

⏰ VOLTAMOS RECOLHER OS VOTOS ÀS 00H

👩🏽‍💻: https://t.co/ZxsN1RNTmb#FicaBrunna #ForaGustavo — LUDMILLA 🤙🏾 (@Ludmilla) February 22, 2022

No seu perfil do twitter, Ludmilla repercutiu uma sugestão que recebeu para que Brunna não seja a eliminada da noite. A ideia era a funkeira puxar um mutirão em defesa da participante valendo dois ingressos para o show do "Numanice", seu novo álbum de trabalho, que acontecerá em 5 de março, no Rio de Janeiro.

Nos comentários uma seguidora comparou a estratégia da cantora ao voto de cabresto e apontou que a artista estaria agindo de forma corrupta. "Isso que a Ludmilla está fazendo é voto de cabresto, voto comprado, por isso o Brasil não muda, até na votação do 'BBB' há corrupção. Que vergonha! Boninho deveria colocar um limite, muito feio e injusto com os outros participantes", escreveu a seguidora.

Brunna está no paredão com Gustavo e Paulo André e de acordo com enquetes não oficiais a dançarina deve deixar o reality show da Globo.