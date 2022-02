Quem sai do BBB 22? Resultado parcial da enquete aponta Brunna como eliminada no 5º paredão

Conhecida como uma das plantas da edição, a dançarina Brunna Gonçalves deve ser a quinta eliminada do BBB 22, segundo aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste desta semana. A sister recebeu 68,62% dos votos dos leitores até o começo da noite desta segunda-feira (21).

A emparedada está disputando ao lado dos brothers Gustavo e Paulo André, que tiveram respectivamente 23,39% e 7,99% na mesma enquete.

Ao todo, foram 3.442 votos, sendo 2.362 deles direcionados para Brunna. O ex-integrante da Casa de Vidro recebeu 805 e o atleta olímpico, 275.

CHEGADA AO PAREDÃO

Brunna Gonçalves acabou no paredão após indicação do líder Lucas Bissoli. O estudante de medicina já havia falado, antes do programa de domingo, que tinha intenção de mandar a dançarina ao Paredão. Por isso, logo concretizando o desejo diante do apresentador Tadeu Schmidt.

Gustavo, por sua vez, já estava no paredão desde que o Big Fone tocou, na última sexta-feira (19). Isso porque Brunna havia indicado o brother depois de atender o telefone, que ordenou o envio de um participante direto à berlinda.

Já Paulo André acabou no Paredão da semana após Grupo Confessionário, formado por Lina, Jessilane, Tiago e Natália, indicarem ele.

Apesar de Gustavo e PA terem participado da prova Bate e Volta, não conseguiram escapar como Eli e Jessi.