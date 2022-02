Chateado com "falsidade", Pedro Scooby ameaça desistir do BBB 22: 'minhas malas já estão prontas'

Após a formação do quinto paredão nesse domingo (20), Pedro Scooby, Lucas, Arthur Aguiar e Paulo André, este último indicado à berlinda, conversaram sobre as relações falsas no jogo. Chateado, o surfista chega a arrumar as malas e ameaça sair do reality.

A declaração do surfista ocorreu após o aliado Paulo André ser indicado ao paredão pelo grupo do confessionário, composto por Linn da Quebrada, Tiago Abravanel, Jessilane e Natália.

"Só funciona com a gente essa falsidade. Ficaram botando na cabeça da gente que agora estamos todo mundo unido. Unido é o caramba! Primeira oportunidade que tiveram de bater na gente, tá aí PA. De repente vai embora, afirma Scooby.

Arthur Aguiar, no entanto, responde: "Não vai, não". "Que união é essa?", questiona o surfista. O ator continua: "A Jessi, a Lina e a Natália escolheram ele. E aí o Tiago foi voto vencido. Igual eu fui voto vencido aqui, entendeu?".

Foi nesse momento que Pedro Scooby arruma as malas e diz: "Se amanhã eu resolver, minhas malas já estão prontas".

Votos

Grupo Lollipop

Formado por Laís, Jade, Eslovênia, Larissa, Brunna, Eliezer e Vyni, eles indicaram Jessilane ao Paredão.

Grupo Grunge

Formado por Arthur, Gustavo, Douglas, Paulo André e Pedro Scooby, eles indicaram Eliezer ao Paredão.

Grupo Confessionário

Formado por Lina, Jessilane, Tiago e Natália indicaram, todos indicaram Paulo André ao Paredão.