Maria, expulsa do BBB 22, participa de 'Domingão com Huck' e revela tranquilidade ao deixar reality

Expulsa do BBB 22 após o Jogo da Discórdia da última segunda-feira (14), a cantora Maria participou do programa 'Domingão com Huck' na noite deste domingo (20). Relembrando o fato que culminou na expulsão, ela garantiu ter ficado tranquila após a saída do confinamento.

"Eu fiquei muito mais tranquila quando vi o VT porque deu para entender o lugar imediato de arrependimento", revelou ao apresentador Luciano Huck. Maria também pontuou que no momento do jogo não tinha consciência da ação ou de que estava comentando uma agressão, segundo as regras do reality show.

Já fora da casa, ela também revelou que não se reconheceu na atitude, além de reforçar o que precisa mudar na vida pessoal. "A minha tendência que eu tenho que alterar é o meu deboche", opinou.

Boatos da expulsão

Durante a participação, Maria ainda aproveitou para afastar os boatos de que teria se recusado a deixar a casa do BBB 22. Segundo ela, a decisão da produção foi aceita rapidamente, mas a sensação foi de desespero.

"Mas em seguida recebi um acolhimento muito grande", lembrou. Nas redes sociais, o nome da também atriz repercutiu de forma positiva mesmo após a expulsão.

No fim, ela chegou a ser questionada se havia algum tipo de arrependimento por conta da participação. "Teria feito a mesma trajetória e cometido os mesmos erros, senão não tinha chegado aonde estou agora", disse orgulhosa.