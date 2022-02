Maria é expulsa do BBB 22 por agressão

A cantora Maria, participante do Big Brother Brasil (BBB) 22, foi eliminada do reality, na manhã desta terça-feira (15). A TV Globo informou que ela descumpriu uma das regras do programa — agressão física contra um participante.

Na internet, fãs do reality pediram a eliminação de Maria ao fato dela ter sido agressiva com um balde contra Natália durante o jogo da discórdia, na dinâmica de segunda-feira (14).

Assista anúncio de saída de Maria:

🚨 Confira o momento em que o Big Boss anunciou a expulsão da Maria do #BBB22 pic.twitter.com/4s3WSwz3LT — Tracklist #BBB22 (@tracklist) February 15, 2022

Antes de deixar o reality, Maria estava conversando Jessilane, Natália na cozinha da xepa. Ela foi chamada pelos monitores para ir ao confessionário. Minutos depois, a direção do programa avisou a saída da sister.

"Nós reavaliamos cuidadosamente as imagens no jogo de ontem e a atitude da Maria com a Natália acabou gerando uma agressão. Por isso, Maria infringiu uma das regras do contrato. Foi desclassificada e acaba de deixar o BBB", disse a voz no sistema de som.

Em seguida, a produção pediu para juntarem todos os objetos pessoais de Maria e colocassem na despensa. Ainda no comunicado, a direção informou que o paredão de terça (15) segue.

Brothers choraram saída de Maria

brunna, vyni, tiago, linn e eliezer ouvindo a notícia da expulsão da maria #BBB22 pic.twitter.com/3vDiM1h8m8 — didi. 🦄 (@plantasarradora) February 15, 2022

Após o aviso da produção do programa, os confinados choraram a saída de Maria. Natália afirmou que se sentiu culpada e foi consolada pelos demais da casa dizendo que ela não tem culpa.

No quarto lolipop, Eliezer e Vyni, brothers mais próximos de Maria, choraram a saída da amiga.

Maria chegou a afirmar que foi agressiva

Em conversa com Vyni, após o jogo da discórdia, Maria chegou a comentar que realmente foi agressiva com Arthur e Natália em diferentes dinâmicas do jogo da discórdia.

A emissora deve explicar a motivação da saída da participante em programa ao vivo pela noite.

Maria não será substituída no BBB 22

No portal oficial do Big Brother Brasil 22, a direção do programa informou que a participante não será substituída no reality. O paredão desta terça, entre Bárbara, Natália e Arthur, está mantido.

Os últimos participantes que entraram foram os confinados na casa de vidro: Gustavo e Larissa.

Jogo da discórdia

Após Maria jogar água em Natália no jogo da discórdia, o apresentador Tadeu Schmidt chamou um bloco de intervalo. Na volta do programa ao vivo, o jornalista disse ao público que era preciso tirar uma dúvida "importantíssima" e se dirigiu aos brothers.

"Atenção, que a gente precisa resolver uma questão aqui agora. Maria, você foi muito descuidada na hora de jogar água na Natália e acabou atingindo a Natália na cabeça", declarou Tadeu.

Maria, de imediato, respondeu: "Escorregou da minha mão".

O apresentador perguntou, então, sobre como a atingida como o balde se sentia: "Natália, tá tudo bem por você?". Natália respondeu: "Tá tudo bem, mas eu senti um pouco de agressividade. Mas tá tudo ok", disse Natália.

Por fim, Tadeu Schmidt fez um alerta para todos os participantes do BBB 22. "Ok. Muito cuidado por todos. Vamos seguir com o jogo", concluiu.