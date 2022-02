Natália chora durante madrugada no BBB 22 por ataques no jogo da discórdia

Após levar quatro baldes de água suja no jogo da discórdia no Big Brother Brasil (BBB) 22, Natália chorou no chão do quarto grunge pelos ataques na noite de segunda-feira (14).



Os brothers Douglas Silva e Jessilane tentaram consolar a sister, que declarou: "eu estou muito mal. Quero que chegue amanhã e eu saia, tomara".

De DG e Jessi, ela ouviu: "você não vai sair" e "é muito ruim tirar algo positivo disso, mas não sei nem o que falar para você ficar forte".

Natália ainda explicou o que realmente disse a Vyni após ele procurar ela para justificar voto no paredão.

Natália Participante do BBB 22 Na minha conversa com o Vini, eu falei assim: 'Não preciso da tua empatia porque você votou em mim. Então, como você quer falar comigo que tem empatia se você votou em mim e combinou para eu estar no Paredão. Isso que eu disse a ele. Eu falei: 'Não preciso da sua empatia, mas da empatia do Brasil para todo mundo se juntar e me deixar aqui dentro.

O surfista Pedro Scooby também entrou na conversa e aconselhou: "posso te falar uma coisa, Nat. Então, isso foi bom para você. Sabe por que? O Brasil inteiro tá vendo isso. Se foi o que ele disse, o Brasil está vendo".