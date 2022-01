Relembre os participantes que já foram expulsos do BBB

De agressões a denúncias de estupro e assédio, o Big Brother Brasil (BBB) já teve sua cota de expulsões. Ao longo de 21 edições. um total de cinco participantes foram expulsos do reality show.

O BBB mais polêmico em termos de expulsões foi o 19, com dois casos: Vanderson, no começo da edição, e Hariany, prestes a chegar na final.

Relembre as expulsões do BBB

Daniel Echaniz (BBB 12)

Legenda: A sister estaria desacordada no momento do ato sexual Foto: Reprodução

O modelo Daniel Echaniz foi expulso do BBB 12 após policiais se deslocarem até à Globo para apurar denúncia de estupro contra Monique Amin.

Imagens do pay-per-view mostram que após uma festa Daniel e Monique foram para debaixo do edredom. No vídeo, Daniel faz movimentos que sugerem ato sexual entre a dupla. No entanto, a sister parecia estar desacordada.

A expulsão do modelo foi anunciada pelo apresentador Pedro Bial "após rigorosa avaliação da Rede Globo" e se deu por "grave comportamento inadequado". Um inquérito policial chegou a ser aberto, mas depois foi arquivado após Monique não prestar queixas.

Ana Paula (BBB 16)

Legenda: Ana Paula, favorita da edição, foi expulsa após bater na cara de Renan Foto: Reprodução

Após retornar de um paredão falso, a participante Ana Paula Renault foi expulsa do programa por agredir o brother Renan com dois tapas durante uma festa.

Ele relatou a ocorrência no confessionário e, na manhã seguinte, a sister foi comunicada que estava fora. Ana Paula alegou que só quis provocá-lo. Ela era uma das favoritas para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão, que ficou com Munik.

Marcos Harter (BBB 17)

Legenda: Marcos encurralou e ameaçou Emilly Foto: Reprodução

O médico Marcos Harter, do BBB 17, foi expulso após acusações de agressões físicas e psicológicas contra a campeã da edição, Emily Araújo. Em uma briga, ele a encurralou contra a parede enquanto gritava e apontava o dedo. Em outras situações, ele beliscou e apertou os pulsos dela.

"Presta atenção! Você só está comigo por que eu quero que você ganhe? Você tem que ficar comigo independente de quem eu ache que tem que ganhar. Você está me ouvindo?", disse. O comportamento agressivo de Marcos em relação a Emilly foi motivo para que ele fosse desclassificado do programa.

Vanderson Brito (BBB 19)

Legenda: O professor de biologia Vanderson Brito foi acusado de crimes como assédio e estupro por ex-namoradas e ex-alunas Foto: Reprodução

Vanderson Brito, participante do BBB 19, foi expulso da edição por denúncias de crimes cometidos por ele antes do confinamento. Ele foi alvo de inquérito por agressão, assédio sexual e estupro.

O professor de biologia foi acusado por ex-namoradas e ex-alunas. Vanderson foi intimado a depor na investigação e, por isso, a Globo teve de tirá-lo do reality show.

Hariany Almeida (BBB 19)

Legenda: Após trocas de insultos, Hariany empurrou Paula, que caiu no chão Foto: Foto: Reprodução / TV Globo

Hariany Almeida foi expulsa do BBB 19 a poucos dias da final, após empurrar Paula Von Sperling, a vencedora da edição. A briga teve início quando Hariany acusou a colega de ser "sem noção".

Paula respondeu com um "cala a boca" e os insultos começaram. Quando tentou abraçar Hariany, Paula foi empurrada e caiu. "Eu amo ela, mas ela me tira a paciência. Para de ser assim!", disse Hariany à amiga, após empurrá-la.