Quarto preto no BBB 22? Internautas especulam repescagem no programa; veja pistas

Nenhum detalhe passa despercebido pelos fãs do Big Brother Brasil. Atentos 24 horas por dia, internautas estão desconfiados de que uma repescagem vai acontecer nos próximos dias no programa. Alguns telespectadores foram além e reuniram pistas deixadas pela direção do reality.

As especulações do possível "quarto preto" começaram nas redes sociais após a exibição do programa da última sexta-feira (18), que terminou com um boneco "sequestrando" o apresentador Tadeu Schmidt em um efeito especial.

Pistas sobre o "quarto preto" no BBB 22

Uma mudança na vinheta do programa também chamou a atenção dos telespectadores. Durante a tradicional música "Vida Real", de Paulo Ricardo, que abre o reality show, as fotos dos participantes eliminados se apaga, indicando que eles já foram eliminados. No domingo, no entanto, as fotos de Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo e Bárbara apenas mudaram de cor, o que deixou os internautas intrigados. Confira:

Após rumores de uma possível repescagem, os internautas notaram uma mudança na vinheta exibida semana passada, para a dessa semana. #BBB22 pic.twitter.com/vo2X50w9T0 — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) February 19, 2022

Boninho, diretor do BBB, que adora interagir com os fãs do reality nas redes sociais, colocou ainda mais lenha na fogueira. Ele curtiu um comentário de um seguidor que suspeita da possível repescagem. "Entendi Tadeu sendo puxado [pelo boneco do BBB] sobre uma possível repescagem. De volta ao jogo! Queria", escreveu o telespectador.

No Twitter, os internautas reuniram pistas que levam a crer sobre a estreia do "quarto preto". "Você reparou? O boneco que pega o Tadeu é o mesmo que representa o quarto preto que o Boninho mostrou que seria uma das novidades esse ano. O que seria o quarto preto? Repescagem?", questionou um usuário.

Legenda: Boneco que "sequestra" Tadeu Schmidt levanta suspeitas sobre o 'quarto preto' no BBB 22 Foto: Reprodução

Fãs do programa relembraram que, antes mesmo do início da edição, o apresentador Tadeu assumiu que chegou a ficar "todo arrepiado" ao visitar a obra da nova instalação da casa. Nos stories, ele contou que entrou em um quarto escuro. Boninho também publicou um vídeo em cenário parecido. Relembre: