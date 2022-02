Que horas começa o BBB 22 hoje, segunda (21)? Veja

O Big Brother Brasil 22 será exibido nesta segunda-feira (21) às 22h15 (horário de Brasília), na TV Globo. O reality show começa logo após a exibição da novela "Um Lugar ao Sol".

No programa de hoje, o público irá conferir o Jogo da Discórdia, quadro acontece toda segunda-feira, e a repercussão do paredão, formado no último domingo (20). Brunna Gonçalves, Gustavo e Paulo André estão na berlinda, após votação ao vivo com indicação do líder Lucas e votos da casa.

Depois do BBB22, às 23h35, entra em cena a "Tela Quente", com a transmissão do filme "Podres de Rico".

Que horas começa o BBB 22?

O programa começa às 22h15, pelo horário de Brasília, neste segunda (21).

Como assistir ao BBB 22?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay. O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h.

Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.