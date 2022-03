Ex-BBB Thais Braz faz cirurgia para diminuir a testa

A modelo e ex-BBB Thais Braz anunciou, nesta quinta-feira (10), em suas redes sociais, que fez uma cirurgia capilar para diminuir o tamanho da testa. Segundo a influenciadora digital, foram retirados 2 centímetros da testa em um procedimento chamado avanço capilar, que custou em torno de R$ 25 mil.

No Instagram, Thais explicou como é feita a cirurgia e que o tamanho da testa agora seguirá uma proporção do tamanho do rosto. No caso dela, a testa irá medir 6 cm.

"Não precisa raspar a cabeça. O médico descola o couro cabeludo e avança para o lugar. Não puxa nada no rosto, corta uma faixa de pele e coloca no lugar", detalhou Thais, que afirmou que, antes do procedimento, a testa media 8 cm. E isso sempre a incomodou. "Era uma coisa que me incomodava muito, desde criança", afirmou a ex-BBB.

Legenda: Antes e depois da cirurgia de avanço capilar de Thais Braz Foto: Reprodução/redes sociais

Ela também tranquilizou os fãs dizendo que está bem e que procedimento foi tranquilo. "A única coisa que eu sinto é a cabeça latejando às vezes, mas é bem mais tranquilo do que eu imaginei", contou.

Thias afirmou que preferiu fazer o procedimento para se sentir bem.

"Eu sofria com minha testa. Desculpa, essa era minha insegurança. A testa era uma coisa que me incomodava muito", finalizou.

Como é feita a cirurgia de avanço capilar

O objetivo da cirurgia de avanço capilar é o encurtamento da testa através da retirada do excesso de pele, com redução da distância entre a implantação capilar e as sobrancelhas.

A cirurgia é feita a partir de uma incisão que se inicia em torno das orelhas e vai até a raiz dos cabelos, de um lado a outro da região frontal, rente à área de implantação dos cabelos.

Depois do corte, são feitas duas incisões paralelas, nas regiões laterais da cabeça, até a parte posterior. Assim é possível avançar o couro cabeludo por 2 a 3 cm, encurtando o comprimento da testa.

Após o reposicionamento do couro cabeludo é realizada a remoção do excesso de pele e finalizada a cirurgia, que deixará uma cicatriz muito discreta e “camuflada” pelos cabelos.