Ana Clara é o Dummy que entrou no BBB 22; veja vídeo

A identidade do Dummy que entrou no Big Brother Brasil 22 não demorou muito para ser descoberta nesta quinta-feira (10). A apresentadora Ana Clara, que faz parte da equipe do programa, foi apontada como o rosto por trás da máscara do boneco.

O detalhe que a denunciou foi uma tatuagem com a palavra 'Calma', que está no punho direito dela. Pouco antes da entrada do Dummy na casa, diversos vídeos com a preparação para o momento foram publicados nas redes sociais do BBB 22.

Legenda: Tatuagem ao lado do pulso foi o que denunciou a identidade do Dummy Foto: reprodução

Nas redes sociais, o nome de Ana Clara disparou como um dos mais comentados. Cerca de uma hora antes da entrada do Dummy na casa, inclusive, ela postou imagens da chegada nos estúdios Globo.

Assim, não demorou para que a própria produção se pronunciasse sobre o assunto. Em vídeo, publicado nas redes do programa, a ex-sister retirou a máscara para a revelação. Veja:

Internautas reagem

"O Dummy é a Ana Clara, ela tem uma tatuagem escrito 'calma' no braço igual postaram nas redes do 'BBB'!", reparou a ex-BBB Lumena, que compartilhou da ideia no Twitter.

"O Dummy é a Ana Clara, ela tem a mesma tatuagem que apareceu no vídeo", escreveu outra usuária da rede. Entretanto, a produção do programa ainda não confirmou a informação.

Legenda: Ana Clara usou o Instagram para mostrar a chegada aos estúdios Globo na tarde desta quinta Foto: reprodução/Instagram

Anteriormente, Boninho, um dos diretores do programa, já havia revelado a intenção de brincar com os brothers sobre a ideia de paredão falso.

"O pessoal mandou uma ideia para a gente, e a galera adorou. Amanhã 13 horas, um dummy vai entrar na casa. Alguém vai voltar? Não, é só uma piada. Mas acho que vocês vão gostar também. Fiquem ligados!", avisou.