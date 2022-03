Dummy entra na casa do BBB 22, intriga participantes e deixa envelope

Os participantes do Big Brother Brasil 22 tiveram uma surpresa no início da tarde desta quinta-feira (10), quando um dummy entrou na casa do programa para confundi-los sobre a eliminação de Jade Picon. Em conversas distintas, os brothers tinham especulado que a influenciadora teria ido a um paredão falso.

Entretanto, tudo não passou de uma brincadeira da produção do programa. Jade foi, de fato, eliminada da disputa com pouco mais de 84% dos votos do público.

Logo após momentos de tensão entre os integrantes do reality show, a porta da casa se abriu, mas o dummy já havia deixado o gramado do local. Em seguida, um envelope foi entregue, revelando apenas que hoje haverá a prova do Líder.

Saída da casa

Jade Picon foi a sétima eliminada do BBB 22 na última terça-feira (8), com 84,93% de rejeição do público. A influenciadora digital deixou o reality show em um paredão com o segundo recorde de votação, onde ela disputava a permanência com seu maior rival, Arthur Aguiar, além de Jessilane Alves.

Com 698.199.078 votos, foi o segundo maior paredão da história do BBB 22. Durante a decisão, Tadeu chegou a apontar que essa também foi a segunda maior votação por minuto da história do BBB, com mais de 3 milhões de votos.