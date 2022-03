Paulo André revela saudade de Jade Picon em festa do líder

A madrugada no Big Brother Brasil (BBB) 22 foi marcada pela saudade exaltada do atleta Paulo André. Nesta quinta-feira (10), o brother lembrou de como dormia de conchinha com a influenciadora digital Jade Picon em conversa com Laís.

"Ele está com saudades da conchinha dele e eu também", diz Laís para Gustavo, se referindo à ex-BBB Jade Picon, a eliminada desta semana.

"Saudade da minha conchinha", confirmou o atleta olímpico.

"Vou embora depois dessa", brincou Gustavo. "Não! Minha conchinha com ela. Ainda tem minha conchinha com você...", respondeu à médica.

O curitibano concluiu: "Pegou mal para mim, né, PA?".

Jade foi a sétima eliminada com 84,93% dos votos

Legenda: Jade foi um dos nomes que marcou a temporada, principalmente por conta de sua rivalidade com Arthur Foto: Reprodução/TV Globo

Jade Picon foi a sétima eliminada do BBB 22 nesta terça-feira (8), com 84,93% de rejeição do público.

A influenciadora digital deixou o reality show em um paredão com o segundo recorde de votação, onde ela disputava a permanência com seu maior rival, Arthur Aguiar, além de Jessilane Alves.

