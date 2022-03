Após VT do 'Barão da roubadinha', Lucas leva advertência e devolve produtos para despensa do BBB 22

Lucas Bissoli, participante do grupo "Pipoca" do BBB 22, levou uma advertência da produção do programa após estocar os produtos da despensa e precisou devolver o excesso. O comunicado de devolução foi feito para todos os brothers na noite de quarta-feira (9), antes da festa do líder Pedro Scooby.

Ao escutarem o anúncio, os outros colegas de confinamento logo perceberam que era um recado específico para o estudante de medicina, já que Lucas é o único que mantinha uma mala inteira cheia de produtos.

Que isso? Um pesadelo? Desumano, Boninho. @AvonBR tem o dever de mandar um carregamento de protetor solar pro barão da roubadinha. #BBB22 pic.twitter.com/bAwHjU4soH — BBBêbada (@LeticiaLDMF) March 10, 2022

"Atenção, todos: os produtos de maquiagem deve ser guardado apenas na maleta de maquiagem. São um presente pra vocês e devem ser usados dentro do programa. Por favor, devolvam os excessos", alertou a direção.

DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS

Rindo da situação, Lucas pegou a mala com os produtos e levou até a despensa, onde esvaziou a bolsa com a ajuda dos outros brothers. "Você vai abrir uma farmácia?", questionou Eliezer, enquanto Vyni chegou a perguntar para onde ele iria "com tanto protetor solar".

"Poxa, alguém me dedurou", reclamou Lucas, apontando que Douglas também deveria devolver parte dos produtos.

No entanto, o caso só foi exposto após o estudante viver meme nas redes sociais. O quadro 'O Brasil Tá Vendo' foi responsável por evidenciar as vezes que Lucas pegou os produtos excedentes, trocando o apelido de 'Barão da Piscadinha' para 'Barão da Roubadinha'.

Veja o VT