Arthur Aguiar, do BBB 22, ganha mais de 3 milhões de seguidores no Instagram em 1 mês

Cada dia mais consolidando seu nome como favorito no BBB 22, Arthur Aguiar tem números nas redes sociais que traduzem o sucesso. No último mês, ele ganhou 3.18 milhões de seguidores no Instagram, sendo o participante que mais cresceu no período.

Atualmente com 12.1 milhões de contas que o seguem, o ator e cantor cresceu 35.57% nos últimos 30 dias. Só nos últimos sete dias, ele ganhou 837.6 mil seguidores.

Os dados foram levantados pelo Diário do Nordeste, por meio da plataforma Crowdtangle, que analisa e reporta conteúdos público nas redes sociais.

Porcentagens no paredão

Recordista de paredões até o momento, Arthur viveu sua quarta berlinda nessa terça-feira (8), onde recebeu apenas 1,77% dos votos para sair. O sétimo paredão foi, inclusive, a segunda maior votação da história do BBB.

Na berlinda, Arthur enfrentou sua maior rival, Jade Picon (que acabou eliminada com rejeição de 84,93%), e Jessilane Alves.

Nos outros três paredões que foi, o brother também recebeu porcentagens baixas:3,27%, 4,95% e 5,9%.

Nova Juliette?

Após o paredão com Jade, o irmão da influencer, Leo Picon, inclusive citou durante o Bate-Papo BBB que a irmã escolheu o inimigo errado, pois Arthur é a "nova Juliette", fazendo alusão à vencedora e fenômeno do BBB 21.

"O Arthur é a nova Juliette, Jadoca. Você escolheu o inimigo errado, você se associou com as pessoas erradas! A Laís fazia eu gostar mais do Arthur do que desgostar dele", disse Leo.

A derrocada de Vyni

Em contrapartida aos números de Arthur, Vyni é o único participante do BBB 22 que teve crescimento negativo nos últimos 30 dias no Instagram.

Segundo os dados reunidos pelo CrowdTangle, Vinicius perdeu 91.6 mil seguidores no último mês, representando uma queda de 2.1%. Quando se analisam os últimos sete dias, ele perdeu 50.8 mil.

A situação do cearense é bem diferente do pré-confinamento. Quando foi anunciado, Vyni rapidamente ascendeu nas redes sociais e conquistou 4 milhões de seguidores em poucos dias.

Atualmente, ele segue com 4.11 milhões, mas a tendência é de queda. O bacharel tem sido amplamente criticado por ser "planta" no jogo e por forçar situações cômicas.

O relacionamento dele com Eliezer também é alvo de críticas, pois ele está apaixonado pelo colega de confinamento e acaba se colocando em situações consideradas "humilhantes". Nesta quarta, ele assumiu que ama Eli, e disse não esperar reciprocidade.