Vyni se declara para Eliezer no BBB 22: 'Eu amo você e não espero reciprocidade'

Para quem ainda tinha dúvidas se Vyni estava apaixonado por Eliezer no BBB 22, o cearense tratou de deixar seus sentimentos claros nesta madrugada de quarta-feira (9). Após a eliminação de Jade Picon, o brother consolou Eli e declarou seu amor.

“Eu amo você. E eu não espero que você diga de volta, não espero reciprocidade. Eu sei que é difícil para você fazer isso. Eu não me sinto mais magoado ou menos pelo fato de você dizer não", declarou Vinicius. Eliezer atualmente está em um relacionamento conturbado com Natália no reality.

Veja a declaração de Vyni:

o que é isso? um filme? pic.twitter.com/z30Wg8R7gr — larissão ☕️ (@laristorm) March 9, 2022

A atitude foi lamentada por internautas nas redes sociais, que demonstram pena do cearense, que já vem demonstrando sua paixão há semanas.

"Eu sei que você sente e demonstra da sua maneira. Porque é alguém que você é a vida inteira, mas não é só quem você precisa ser", continuou Vyni.

Enquanto Eli estava deitado, chorando em silêncio, o bacharel em Direito o tranquilizou e disse que sempre fará ele se sentir amado enquanto eles estiverem juntos no confinamento.

Pai de Vyni fala em 'amizade sincera'

O pai de Vyni, Cícero Souza, contou ao Extra que não acredita que o filho esteja apaixonado por Eliezer. Para ele, os dois são bons amigos.

"Até onde eu sei, Eli é hétero, né?! Então, apesar de não acompanhar muito o dia a dia, o que vejo é uma amizade sincera dos dois. Meu filho é assim na vida dele, exatamente como está sendo na casa: carinhoso, parceiro, amigo dos amigos", contou.

Cícero ainda comentou que "a amizade deles vem em primeiro lugar. Estão até falando de trabalhar e viajar juntos".