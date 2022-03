Eslovênia é citada como 'pé-frio' nas redes sociais por sentar ao lado de eliminadas no BBB 22

A sister Eslovênia, que entrou como uma das favoritas da 22ª edição do Big Brother Brasil, parece cada vez mais distante das graças do público. Recentemente, após a eliminação da Jade Picon na noite de terça-feira (8), ela foi apontada como o fator em comum entre todas as eliminações do quarto Lollipop, sendo chamada de "pé-frio".

O primeiro a citar a situação antes mesmo da saída de Jade foi o jogador brasileiro Neymar, que pediu atenção dos internautas. "Queria assistir ao paredão mas hoje não vai dar não, mas vou deixar uma pergunta aqui. Será que a Esl vai sentar do lado da jade? Porque ela tá invicta, não perdeu uma ainda", se divertiu o atleta.

Foto: reprodução/Twitter

Como previsto, quem sentou ao lado da influenciadora antes do anúncio de Tadeu Schimidt foi realmente a paraibana, caindo no choro após o anúncio da eliminação da aliada no programa.

"O Brasil resolveu não dar uma segunda chance para você", disse o apresentador para revelar que a irmã de Leo Picon foi escolhida para deixar "a casa mais vigiada".

Piada na Internet

Não demorou muito para que os internautas se divertissem com a situação. No Twitter, por exemplo, os comentários sobre o "pé-frio" da moça inundaram as timelines de quem consome o BBB pela rede social.

"Como que a Eslovênia vai ser eliminada se só sair quem senta do lado dela", questionou, com humor, um dos usuários da plataforma.

"Eslovênia coveira do BBB. Ninguém que fica do lado dela sobrevive", disse outro. O fato é que todos os recentes eliminados pertenciam ao quarto Lollipop, onde estão os aliados de jogo da Miss Pernambuco.