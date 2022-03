Companheiros de Jade do quarto lollipop acreditam que sister saiu em paredão falso

Após a eliminação de Jade Picon do Big Brother Brasil (BBB) 22, os brothers do quarto lollipop caíram em desespero por mais um do grupo que deixou o reality. Sem acreditar na saída da influenciadora, Eslovênia, Eliezer, Laís e Vyni criaram a ideia de que a sister participou de um paredão falso.

"É falso, se não for falso, a gente já pode arrumar as malas", alertou Eliezer. A pernambucana Eslovênia falou sobre não passar uma imagem triste no jogo: "Vamos com calma, vamos manter as nossas aparências".

Aos prantos, a médica Laís fez um ponderamento sobre o jogo: "Se a Jade saiu é porque está tudo errado". Após alguns minutos de choro, ela falou sobre os próximos passos do grupo no reality: "A gente tem que ir para cima, pegar esse líder, ganhar a prova do anjo".

Eslovênia deixou claro que a rivalidade dos grupos na casa segue: "Só acaba quando sair o último desse quarto".

Legenda: Saída de ajuda foi o assunto na madrugada Foto: Reprodução/TV Globo



Laís destacou que o rival Arthur e demais colegas dele vão jogar ainda mais no reality. "Agora eles vão vir com tudo para cima da gente. Se estava com um rei na barriga, agora ele [Arthur] está com dois".

Eslovênia e Eliezer acreditam que Jade Picon retorne ao jogo na quinta-feira (10), dia de prova do líder.