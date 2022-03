Luana Piovani critica saída de Jade do BBB 22, cita traições de Arthur e Maíra Cardi rebate

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira (9), para comentar o BBB 22, algo que disse que não faria mesmo após a confirmação da entrada de Pedro Scooby, ex-marido dela. Em vídeo, ela criticou o favoritismo de Arthur Aguiar e lamentou a eliminação de Jade Picon no Dia Internacional da Mulher.

"Vocês tiraram uma mulher no Dia Internacional da Mulher e deixaram na casa um rapaz que traiu a sua esposa muitas vezes. Não que a gente tenha que ter raiva do rapaz, imagina", disse Luana, ao citar as traições de Arthur a Maíra Cardi, esposa do ator.

"Afinal, a mulher dele o ama, eles são felizes, mas é só para vocês pensarem na atitude de vocês. Porque pensar é bom, viu, gente? Cabeça não serve só para ter cabelo bonito e mudar a cor", completou.

Em defesa de Jade, Luana citou o discurso da influenciadora, que pediu pela permanência do jogo citando que doaria o prêmio final a cinco instituições sociais brasileiras.

Segundo ela, a jovem, que tem apenas 20 anos, seria julgada de qualquer forma, mesmo que falasse de outro destino para a quantia.

"Pode jogar pedra em mim, nela, porque somos privilegiadas, não é o que todo mundo adora fazer? Mas imagina se ela tivesse falado que iria para as Maldivas", completou Luana.

Resposta de Maíra

Maíra, que retomou o relacionamento com Arthur ainda no ano passado, utilizou as redes sociais para rebater os comentários de Luana, pontuando que mesmo que a admirasse, não concordava com as declarações.

"Fiquei super triste, porque a Luana Piovani é uma das mulheres que mais admiro. Acho ela incrível, inteligente, uma mãezona. Eu realmente admiro ela, a coragem, ela fala o que pensa", elogiou.

Em seguida, com mais ênfase, Maíra relatou que não gostou nada do posicionamento da atriz. "Você não tem boca para isso, você traiu também! Você admitiu que traiu, que se sentiu culpada", declarou citando a traição de Luana a Rodrigo Santoro, quando eles namoraram, entre 1997 e o ano 2000.

"Se você comprar uma briga aqui fora, eu vou lutar. Pelo meu marido, pela minha família. Você quando traiu o Rodrigo saiu em tudo quanto lugar. Fica quieta sobre esse assunto!", finalizou.