Luana Piovani relembra romances antigos com homens famosos e fala sobre traição a Rodrigo Santoro

A atriz Luana Piovani comentou, em entrevista ao canal de Theodoro Cochrane, sobre os antigos relacionamentos que teve ao longo da vida. Durante a conversa com o filho da apresentadora Marília Gabriela, a atriz comentou nomes como Paulinho Vilhena e Selton Mello.

Segundo ela, eles não foram os únicos homens famosos com quem viveu affairs. Na lista, também passaram nomes como Marcos Palmeira, Rodrigo Hilbert e Rico Mansur.

"Rico Mansur, João Paulo Diniz... Você teve uma facção de milionários?", brincou Theodoro durante o papo. "Antes eu tivesse pego todos os milionários. Muito pelo contrário, 80% das vezes estava pagando as contas e as viagens", revelou Luana.

Rodrigo Santoro

Nesse momento, Luana também relembrou o namoro que manteve com o ator Rodrigo Santoro. Os dois estiveram juntos entre 1997 e 2000, mas se separaram após flagra da atriz aos beijos com o empresário Christiano Rangel.

Segundo ela, Santoro era ciumento na época, mas o relacionamento não chegava a ser abusivo, além de ser pautado na juventude de ambos.

"Não me vejo no lugar justo de dizer se foi abusivo ou não. Era uma relação de troca. O que acho que foi abusivo foi a maneira como me crucificaram. E eu me deixei crucificar, porque eu era muito jovem. Se fosse hoje, ia tomar uma cerveja e dar risadas, mas tinha 21 anos", pontuou.